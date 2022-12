Ce s-a întâmplat cu Theo Rose, după despărțirea de Alex Leonte? Abia acum a vorbit despre asta: „A fost greu”

In articol:

Theo Rose este, fără doar și poate, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Tânăra a format un cuplu cu Alex Leonte timp de cinci ani, iar fanii au fost luați prin surprindere atunci când au aflat că cei doi și-au spus

”Adio”, asta după ce au apărut câteva imagini cu șatena și regizorul Anghel Damian, unul la brațul celuilalt.

Citește și: ”Când m-a părăsit Anghel, după vreo lună m-a sunat” Lia Bugnar, detalii neștiute despre despărțirea de iubitul lui Theo Rose. Ce i s-a întâmplat după ce a rămas singură

Ei bine, însă, recent, Theo Rose a făcut o serie de declarații despre separarea de Alex Leonte, precizând că nu i-a fost deloc ușor, în ciuda gurilor rele care au spus că în cuplul celor doi ar fi fost vorba despre infidelitate.

„A fost greu să mă obișnuiesc cu ideea, a fost grea separarea de Alex că despre asta vorbim, în cazul în care cred oamenii că ne ferim”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

Citeste si: „Ce femeie.” În ce ipostaze s-a fotografiat Antonia pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Theo Rose și Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

Declarațiile făcute de Theo Rose, după despărțirea de Alex Leonte

Vestea că Theo Rose și Alex Leonte și-au spus ”Adio”, după o relație de cinci ani a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului, iar la vremea respectivă, cu toții au crezut că, de fapt, ar fi fost vorba

despre infidelitate în cuplul lor, mai ales că artista și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, la scurt timp după despărțire.

Carmen Harra a reacționat imediat, după ce mama lui Theo Rose i-a criticat predicția! Clarvăzătoarea a prezentat dovezi: „Ei nu sunt suflete pereche”

Din acest motiv, Theo Rose a venit cu o serie de declarații la momentul acela, pentru a lămuri întreaga situație.

„Măi oameni, a apărut acest articol în Cancan, articolul din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea. Lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit.(...) Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a declarat Theo Rose, pe Instagram, la scurt timp după ce s-a aflat că formează un cuplu cu Anghel Damian.