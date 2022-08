Ce s-a întâmplat, de fapt, între Carmen de la Sălciua și Nelu Popa, fostul ei saxofonist?! Au fost mai mult decât colegi: „Înainte de Culiță, înainte de toți”

In articol:

Fără doar și poate, Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică de petrecere de la noi, iar dovadă este chiar agenda ei cu evenimente, care este mai mereu plină cu nunți sau botezuri.

Dar nu vine singură la petreceri, ci însoțită de trupa ei formată numai din profesioniști desăvârșiți.

Ei bine, până de curând făcea parte și Nelu Popa, saxofonist de meserie, care, însă, și-a anunțat retragerea după ce o bună bucată de timp a fost alături de Carmen de la Sălciua. Ba chiar se pare că între ei nu a fost numai o relație strict profesională, ci și una amoroasă. Bărbatul a vorbit pentru prima dată de acest subiect. Iată ce dezvăluiri total neașteptate a făcut!

Carmen de la Sălciua și fostul ei saxofonist, Nelu Popa, au fost împreună: „Vreo trei ani și jumătate”

Nelu Popa i-a fost alături lui Carmen de la Sălciua mai bine de un deceniu, iar după 14 ani de cîntat alături de ea, a decis că este nevoie de o schimbare în viața lui.

Astfel că a anunțat-o pe artistă că-și dă „demisia” de la ea și vrea să înceapă propriul proiect muzical, o trupă numai a lui. Chiar dacă nu s-a bucurat de veste, cântăreața i-a redat „libertatea”.

Acum, după ce s-au produs mai multe schimbări în viața ei amoroasă, Nelu Popa a făcut dezvăluiri total neașteptate.

Se pare că între cei doi a existat ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie sau de colegialitate, ci este vorba despre una amoroasă. Povestea de dragoste dintre saxofonost și Carmen de la Sălciua a durat trei ani și jumătate, însă ea s-a consumat acum foarte mulți ani, chiar cu mult înainte ca vedeta să se mărite prima dată.

„Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, a declarat Nelu Popa, pentru Fanatik.ro.

În prezent, Carmen de la Sălciua trăiește o frumoasă și intensă poveste de dragoste alături de afaceristul Marian Corcheș, care s-a despărțit recent de nevasta lui la notar. Cei doi s-au logodit și au planuri foarte mari în ceea ce privește viitorul împreună. Artista și omul de afaceri sunt pe punctul de a se căsători, însă nu au stabilit încă nunta evenimentului.