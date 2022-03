Ce s-a întâmplat după ce Aurel Pădureanu a dezgropat-o pe Cornelia Catanga: „Nu pot să cred”. Nici acum nu-și revine din șocul provocat de moartea ei

In articol:

Cornelia Catanga a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică lăutărească din România.

A murit în urmă cu circa un an de zile, doborâtă de virusul SARS-Cov-2. A lăsat în urma ei multe lacrimi amare și durere, iar de departe cei mai afectați de pierderea ei au fost soțul și fiul acesteia. Cei doi au îndurat multe greutăți, după ce artista a decedat. Au fost nevoiți să se mute din casă în casă, iar din punct de vedere financiar a fost foarte greu. Aurel Pădureanu a pierdut casa în care locuia cu soția lui, însă a luptat să-i îndeplinească acesteia ultima dorință și a reușit în cele din urmă.

Aurel Pădureanu, după ce a dezgropat-o pe Cornalia Catanga: „N u pot să cred că a trecut un an și că ea este acolo”

Cornelia Catanga a fost înmormântată pe repede înainte, conform regulilor sanitare de la acea vreme impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

Astfel că toți cei care decedau ca urmare a infectării cu coronavirus erau îngropați într-un sicriu sigilat, fără să aibă parte de slujbe de înmormântare.

Aurel Pădureanu și-a dorit să-i îndeplinească soției sale ultima dorință și a nu a putut să o lase într-o simplă groapă în pământ. Așa că a degropat-o și i-a făcut un cavou ce urmează să fie „îmbrăcat” numai în marmură. Deși a trecut un an de când artista nu mai este, soțul ei încă suferă după ea.

„(...) Am dezgropat-o și am făcut cavoul, acum aștept să vină să-l îmbrace în marmură. I-am îndeplinit dorința, gata, acum sigur e fericită.(...) Eu simt o durere mare, nu pot să cred că a trecut un an și că ea este acolo, sunt distrus de durere, dar ei nu-i place să fiu așa, vrea să fiu bun și fericit”, a povestit acesta într-o emisiune TV.

Nu a venit nimeni la parastasul de un an al Corneliei Catanga: „Pe 25 i-am facut pomana de un an”

Aurel Pădureanu se plânge că a fost uitat de toată lumea după moartea soției sale. Ba chiar spune că nimeni dintre apropiați nu a venit la parastastul Corneliei Catanga.

„Pe 25 i-am facut pomana de un an. A fost o durere uriașă, nu mi vine sa cred ca este acolo.(...) Nu i-am dat toate hainele, are peste 200 de rochii, când o să găsesc o doamnă ca ea, o să le donez pe toate. Ea era extraordinar de dichisită. Nu a venit nimeni la parastas, nici nu am vrut să invit pentru că pe noi ne-au uitat toți. Când era Cornelia i-am ajutat pe toți și acum ne-au uitat", a mai spus Aurel Pădureanu.