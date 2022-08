Ce s-a întâmplat după ce Ilinca, fiica vitregă a lui Jorge, a venit acasă cu un băiat! „A tăiat-o sus la ea în cameră”. Artistul a povestit ce a urmat

In articol:

Jorge și Ramona Prodea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au o familie numeroasă formată din două fete mari și un băiețel, care a rezultat din rodul iubirii lor.

Ilinca, fiica vitregă a artistului, are 20 de ani și este o domnișoară în toată regula. Nu este deloc ieșit din comun ca băieții să o curteze pe tânăra blondină, însă Jorge recunoaște că a rămas fără cuvinte, atunci când aceasta a venit pentru prima dată acasă însoțită de un tânăr. Iată cum a decurs totul!

Jorge și fiica lui vitregă, Ilinca [Sursa foto: Instagram]

Jorge: „B ăiatul ală era în spatele ei și a zis așa un «Bună» și după a tăiat-o sus la ea în cameră”

Artistul a povestit recent cum a decurs prima dată când fiica lui vitreagă a venit acasă cu un băiat. Jorge nici măcar nu a avut viteză de reacție, că tânărul era deja în camera Ilincăi. Ei bine, atât el cât și Ramona Prodea au încredere deplină în fiica lor, astfel că artistul nu a insistat să știe mai multe detalii despre băiatul cu care fata și-a petrecut timpul.

„Prima oară când a venit cu un băiat acasă, băiatul ală era în spatele ei și a zis așa un «Bună» și după a tăiat-o sus la ea în cameră.

A fost așa, atât de rapid că nici nu l-am văzut. Stai, ce? Deja?! Dar a fost OK, noi am avut încredere și avem încredere în continuare în Ilinca, e mare, are 20 de ani, îți dai seama, dar la perioada respectivă am avut pur și simplu încredere în ea”, a declarat Jorge pentru cancan.ro .

Ilinca, fiica vitregă a lui Jorge [Sursa foto: Instagram]

Jorge, numai cuvinte de laudă pentru fiica lui vitregă

Ilinca nu are secrete față de mama ei și de Jorge și orice problemă are dă fuga la unul dintre ei și povestește tot ce o macină. Artistul spune că totul se datorează Ramonei Prodea, căci ea a știut cum să o abordeze pe tânără pentru ca aceasta să nu ascundă nimic de ei doi.

„Adică noi am vorbit orice, de la A la Z cu Ilinca. Orice am vorbit cu ea și uneori chiar ne surprindea în niște momente și eu îi zic băi, știi că nu e normal să vorbim chiar tot, adică na.

E un noroc. E norocul soției mele că a știut cum să o deschidă și cum să vorbească cu ea de la început”, a continuat artistul pentru sursa menționată mai sus.