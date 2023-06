Ce s-a întâmplat în luna de miere a Denisei Tănase?! Nu a fost așa cum și-a imaginat ea. A vorbit despre asta abia acum

In articol:

Fosta membră a trupei Bambi și soțul ei, Mircea Brânzei, s-au căsătorit în anul 2021, la Nisa. Artista a povestit cu drag că ea și soțul ei au avut o nuntă de neuitat deși a fost un eveniment restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni.

Denisa Tănase a mărturisit că luna de miere „nu prea a existat”

Cât despre luna de miere, cei doi au continuat-o la Cannes, tot pe Riviera franceză, la malul mării.

Luna de miere a celor doi îndrăgostiți nu a fost o lună de miere clasică, cu momente romantice ci a constat în câteva zile la Cannes, imediat după petrecerea de nuntă, alături de prieteni și câțiva invitați. Deși trebuia să fie un moment de relaxare pentru proaspeții soți, și atunci s-au împărțit între muncă și relaxare, fiind în plin proces de înființare a unei noi firme și deschiderea unui magazin la Cannnes.

”Cât despre luna de miere, sincer, nu prea a existat. Am rămas câteva zile în Cannes împreună cu prietenii și o parte dintre invitați, însă și atunci ne-am împărțit între muncă și relaxare, pentru că eram în proces de înființare firmă și deschidere magazin în Cannes, așa că am avut destul de multe activități profesionale”, a declarat Denisa Tănase, conform Viva.ro.

Cum a fost atmosfera de la nuntă vedetei cu Mircea Brânzei

Atmosfera de la nunta celor doi a fost fix așa cum și-au dorit-o și a rămas, cu siguranță, cea mai frumoasă amintire a lor. Și-au petrecut cea mai frumoasă zi alături de cele mai dragi persoane, familia și câțiva prieteni. Evenimentul a fost unul emoționant prin prisma oamenilor care au fost alături de cei doi îndrăgostiți, dar și datorită peisajelor și decorului de poveste.

„Nunta noastră este, cu siguranță, cea mai frumoasă amintire pe care o am. Extrem de restrânsă, 30 de persoane cu tot cu nași, părinți, frați și câțiva prieteni. Iar cea mai memorabilă imagine o am din dimineața nunții, când m-am ridicat din pat, iar pe peretele exterior din geam, chiar de lângă pat, am văzut marea și platoul pe care s-a desfășurat ceremonia, cu un decor de vis care tocmai se monta. A fost o nuntă emoționantă și specială prin oamenii pe care i-am avut alături, locație, faptul că a fost restrânsă, o atmosferă extrem de relaxantă și firească”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată mai sus.

Artista a mai povestit că nunta nu a fost organizată în detaliu, ci a fost pusă la punct „printre picături”. Locația nunții a fost aleasă de cei doi după ce o urmăritoare de pe Instagram le-a sugerat să meargă să o viziteze atunci când cei doi erau în vacanță în Cannes.