Ce s-a întâmplat în noaptea în care Cameliei Mitoșeru i s-a făcut rău! „M-am trezit în fund, cu cana sparta, si lac de ceai pe jos”

A fost un an plin de cumpene pentru Camelia Mitoșeru. Aceasta a trecut prin multe probleme de sănătate în urmă cu câteva luni, după ce a fost diagnosticată cu o formă benignă de cancer la creier. Medicii s-au văzut nevoiți să intervină chirugical de urgență și, din fericire, totul a decurs conform planului.

La scurt timp, Camelia Mitoșeru s-a recuperat complet, dar a fost nevoită să urmeze o schemă de tratament post-operație. Actrița, însă, nu a ascultat sfatul medicului și nu și-a luat pastilele, iar în urmă cu câteva săptămâni a tras ponoasele.

Camelia Mitoșeru a început să se simtă rău, a căzut și nu s-a mai putut ridica. De asemenea, mama lui Mihai Mitoșeru nici nu mai putea să vorbească. Norocul ei este că a avut puterea de a ajunge la telefonul de pe hol, unde l-a sunat pe fiul ei, care și-a dat seama că ceva nu este bine cu ea. Prezentatorul TV a chemat Ambulanță și a mers într-un suflet la casa mamei sale. Actrița a fost transportată la Spitalul Floreasca din Capitală, suspectă de AVC. După ce a fost consultată, cadrele medicale i-au pus diagnosticul: criză convulsivă.

Acum, mama lui Mihai Mitoșeru și-a revenit complet și povestește cu lux de amănunte exact ceea ce s-a întâmplat în noaptea cu pricina.

„M-am dus în bucătărie sa îmi fac un ceai si de atunci m-am trezit în fund, cu cana sparta, si lac de ceai pe jos. Nu puteam sa vorbesc si nici sa merg. M-am tarat sa merg la telefon pe hol și l am sunat. M-am bâlbâit, ce i-am zis, el știe, iar fiul meu s-a speriat. A ajuns la mine odată cu ambulanta. M-am târât pana la ușa sa deschid la medici", a povestit Camelia Mitoșeru într-o emisiune TV.

Camelia Mitoșeru promite să nu mai iasă din cuvântul medicului

Actrița spune că și-a învățat lecția prin cel mai dureros mod posibil și acum promite că va urma cu sfințenie toate indicațiile medicului.

„Sunt dată naibii. Am învățat o lecție, persoana vârstnice trebuie sa înțeleagă ca avem o vârstă si viata de acum nu mai e ca la tinerețe. Lecția e ca trebuie sa respectam medicamentație medicilor, nu cum am făcut eu. Nu mi am închipuit ca atâția oameni m-au sunat", a concluzionat mama lui Mihai Mitoșeru.