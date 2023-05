Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp la locul tragediei din Mureș, unde un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane sunt căutate fără încetare de salvatori

In articol:

Duminică, pe râul Mureș, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii, după ce 12 persoane s-au urcat într-o barcă din lemn, condusă de un barcangiu fără drept și băut, și au căzut în apa rece ca gheața.

Și asta pentru că, la câțiva metri de mal, din cauza curenților, barcangiu a pierdut controlul bărcii și toți, copii și adulți, au căzut în apă.

Un preot a ajuns la locul tragediei

Astfel, un copil a murit pe loc, sub privirile disperate ale mamei sale, iar alte patru persoane sunt căutate de două zile și două nopți fără încetare.

Doi copii, unul dintre ei fiind chiar sărbătoritul zilei, tatăl lor și părintele vitreg al minorului decedat nu au fost găsiți nici până acum de pompierii ajunși la fața locului.

Căutările, însă, nu s-au oprit, echipele de ISU Timiş şi ISU Arad continuând neîncetat să dea de trupurile celor patru, în ajutorul lor venind și pompieri din Ungaria. Și asta pentru că râul Mureș se varsă în Tisa, iar salvatorii iau în calcul și varianta ca trupurile neînsuflețite ale celor doi copii și doi adulți să fi fost purtate de curenţi până în ţara vecină.

Însă, până ce victimele vor fi găsite, astăzi, 2 mai, în locul unde petrecerea familiei s-a transformat în cel mai negru coșmar, la ora 14, a ajuns un preot. Omul bisericii a oficializat o slujbă pentru sufletele celor patru persoane dispărute în apele învolburate ale Mureșului.

De cealaltă parte, barcangiul care a reușit să iasă cu viață din râu și care a condus barca neînmatriculată beat fiind și neavând certificat de conducător este acum cercetat în libertate pentru ucidere din culpă, râul Mureș nefiind navigabil.

"Îl cunosc (n.r. pe barcagiu), nu are experienţă. Are barca de un an de zile. Sunt prieteni toţi. Ieri am vorbit puţin cu el", a mărturisit un localnic, notează observatornews.ro.