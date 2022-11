Ce s-a întâmplat în ziua în care Emily Burghelea trebuia să dezvăluie sexul celui de-al doilea bebeluș: „În momentul ăla am avut un șoc”. Dezamăgire totală pentru ea și soțul ei

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei erau entuziasmați că așteptarea a luat sfârșit și pot, într-un final, să afle sexul celui de-al doilea bebeluș, însă toate planurile le-au fost date peste cap.

Blondina organizase o petrecere de tip gender reveal, în cadrul căreia ar fi trebuit să descopere dacă Amedea va avea o surioară sau un frățior, dar a anulat totul, pe ultima sută de metri. Iată ce i s-a întâmplat în acest weekend!

Emily Burghelea și soțul ei, nevoiți să mai aștepte până vor afla sexul bebelușului

Emily Burghelea și soțul ei aveau totul pregătit în weekend, pentru a afla sexul bebelușului, dar au fost nevoiți să amâne petrecerea. Vedeta a dezvăluit că organizase gender reveal-ul în casa în care a locuit când a devenit mamă pentru prima oară, dar a avut parte de o surpriza neplăcută. Chiriașii locuinței, care ar fi trebuit să plece, nu au putut elibera spațiul la timp, așa că blondina a trebuit să-și schimbe planurile: "Nouă ne plecau chiriașii, ne-au anunțat că pleacă în weekend. Sâmbătă de dimineață, trebuia să avem casa gata. Am zis: perfect, facem acasă. Pe relaxare, pe chill, frumos, cu prietenii apropiați, cu familia. Chiar dacă ne-am gândit să facem mai restrâns. Am comandat decor, baloane, litere, recuzite. Invitații, toată lumea chemată. Am primit apoi mesaj de la chiriași, au zis: știți, nu vă supărați pe noi, nu putem să eliberăm casa. Nu suntem gata cu bagajele. Ne-am dus acolo… Ce era acolo, dezastrul de pe lume. Haos general, cutii, cum e la mutare.

În momentul ăla am avut un șoc. Am venit cu baloanele, dar unde să mutăm baloanele, că nu aveai loc nici să muți un ac. Am avut un șoc pentru câteva ore. Nu știam cum să reacționăm, pentru că toată lumea era chemată, totul era planificat. Am zis că mutăm pe duminică.

Duminică dimineață, când ne-am trezit, a venit ditamai ploaia. Ideal era să facem în curte, în casă nu puteam să facem cum aveam plănuit, pentru că murdăream foarte mult. Ieri, ne-am trezit în situația să amânăm din nou gender reveal-ul. Iarăși, sună toți invitații, spune-le că se anulează. Acum trebuie să așteptăm o zi cu soare să facem gender reveal-ul. Doi la mână, sper să nu închiriem casa până iese soarele. Este un ditamai tămbălăul.", a declarat Emily Burghelea, pentru fanatik.ro.

Emily este nerăbdătoare să afle dacă va avea o fetiță sau un băiețel

Amânarea petrecerii a fost dezamăgitoare pentru Emily și soțul ei, pentru că ambii sunt nerăbdători să afle sexul bebelușului. Deși au intrat în posesia ecografiei atunci când blondina a fost la control, cei doi au preferat să le dea plicul cu rezultatul unor prieteni: "Cum am ieșit din spital am dat plicul, la Amedea am intenționat să nu știm sexul, dar am ieșit din spital cu plicul și până la mașină l-am desfăcut. Nu am mai ajuns să îl punem în torpedou, l-am desfăcut direct și am verificat exact ce este și nu am făcut bine.

De data asta am zis că dacă tot este al doilea copil…la primul zici că este adrenalina mai mare, la al doilea copil să reușim să ne păstrăm calmul. Ți-am zis, nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat unor prieteni și se vor ocupa ei de organizat, de baloane. L-am dat unor persoane de încredere.", a mărturisit Emily Burghelea, pentru ego.ro.

