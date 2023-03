Ce s-a întâmplat la pomana Corneliei Catanga?! Aurel Pădureanu a explicat de ce nu au fost prezenți artiștii din România | EXCLUSIV

In articol:

Cornelia Catanga a plecat dintre noi în data de 26 martie 2021, diagnosticul acesteia fiind COVID-19.

Îndrăgita interpretă de muzică lăutărească a fost plânsă de mii de români, iar familia suferă și în prezent după pierderea din urmă cu doi ani.

În weekendul care tocmai a trecut, Aurel Pădureanu i-a organizat parastasul de doi ani. La biserică și la restaurant nu au fost prezenți alți artiști, ci doar câteva femeie care au cunoscut-o foarte bine pe Cornelia Catanga și membrii familiei. La restaurant, Aurel Pădureanu ne-a dezvăluit că au fost 10 persoane și se bucură că i-a organizat o masă așa cum îi plăcea femeii pe care a iubit-o din toată inima.

Ce s-a întâmplat la pomana Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro, la scurt timp după pomana regretatei Cornelia Catanga.

Îndrăgitul artist ne-a mărturisit că nimeni dintre colegii de breaslă nu a venit la parastas. La scurt timp după moartea Corneliei, nimeni nu l-a mai căutat să vadă ce face.

"Nu a fost niciun artist la parastas pentru că mie nu mi-a dat niciun artist, nici măcar un telefon. Niciun artist nu m-a sunat. Am chemat câteva doamne, noi ce din familie și am făcut pomana la restaurant. Am fost vreo 10 persoane.

Îmi era teamă că nu o să reușesc să îi fac slujba la colivă pentru că a fost Buna Vestire, dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit. Am făcut slujba, o slujbă foarte frumoasă. Am chemat câteva doamne care au cunoscut-o pe Cornelia", a explicat Aurel Pădureanu, pentru WOWbiz.ro.

Aurel Pădureanu, mărturii dureroase la doi ani de la moartea Corneliei Catanga

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar împreună au un fiu. Îndrăgita interpretă de muzică lăutărească s-a stins din viață în 2021, în plină pandemia de COVID-19.

Din acel moment, viața artistului s-a schimbat radical, iar cea mai mare durere din sufletul său rămâne modul în care a fost îngropată Cornelia Catanga, la acel moment fiind dispuse o serie de măsuri în cazul pacienților care decedau având COVID-19.

"Este foarte greu să trec peste ce s-a întâmplat. Sunt doi ani de zile de suferință. Nu vă puteți imaginea ce se întâmplă în sufletul meu și al copilului meu.

Este foarte greu și nu se trece peste așa ceva. Numai gândindu-mă la modul în care a fost înmormântată... o artistă de primă mărime, o stea de primă mărime în constelația muzicii lăutărești și să fie îngropată așa cum s-a întâmplat și acum își dau seama că au făcut cea mai mare gafă atunci", ne-a mărturisit Aurel Pădureanu, în exclusivitate.

Aurel Pădureanu nu a lăsat-o nici măcar o clipă singură pe soția sa

De-a lungul timpului, s-a spus în mai multe rânduri că Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga s-ar fi despărțit. Artistul explică însă că niciodată aceste zvonuri nu s-au confirmat și el nu și-a părăsit nici măcar un moment soția, femeie pe care a iubit-o și a divinizat-o.

"Eu nu m-am despărțit de soția mea nici măcar o clipă. Nicio secundă nu am fost separați și ne-am divinizat unul pe celălalt. S-a mai scris că ne-am despărțit, dar niciodată nu a fost vorba de așa ceva. Eu niciodată nu am lăsat-o pe Cornelia singură", a mai adăugat Aurel Pădureanu, pentru WOWbiz.ro.

