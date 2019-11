Toată lumea s-a întrebat ce soartă ar fi avut cele 14.600 de oi care au fost transportate pe Marea Neagră cu un vapor.

Acum însă, animalele moarte plutesc pe apă, după ce nava s-a înclinat pe o parte. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a atras atenția asupra cruzimii transportării animalelor de sacrificiu către Arabia Saudită și alte țări din Peninsula Arabă.

Vasul s-a scufundat în noaptea de sâmbătă, în Marea Neagră, aproape de portul Midia Năvodari. Din păcate, din cele 14.600 de animale, doar 33 de animale au fost salvate.

„Opriţi transporturile cruzimii!

În timp ce ne pasionam toți pentru alegerile prezidențiale, peste 14.000 de oi au murit înecate ieri în portul Midia. Nu au putut fi salvate decât câteva. Urmau a fi transportate către Arabia Saudită, pentru a fi sacrificate acolo.

Dacă aceste animale nu ar fi murit înecate, ar fi sfârşit într-un mod şi mai îngrozitor. Ţările arabe nu respectă niciun fel de standarde de protecţie a animalelor. Oilor şi vacilor li se taie tendoanele, ochii, sunt agăţate de picioare cu frânghii şi lanţuri, li se taie gâtul fără asomare. În cazul transportului naval de multe ori nu există niciun veterinar la bord, pentru a putea interveni când apare o problemă. Toate aceste practici nu sunt permise prin standardele organizaţiei mondiale a sănătăţii animalelor”, transmite Vlad Alexandrescu într-o postare pe Facebook.

„Din aceste cauze şi pe valul creşterii îngrijorării populaţiei pentru starea de bine a animalelor, majoritatea ţărilor Europene, dar şi Australia, au încetat să transporte animale vii către Orient şi Africa.

Din păcate România continuă să o facă, cu toate că a primit constant avertismente în ultimii ani şi riscă sancţiuni europene pentru condiţiile în care sunt transportate animalele vii.

În iulie 2019, Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, a cerut Romaniei să oprească transportul a 70.000 de oi către o serie de state din Golful Persic, deoarece nu erau asigurate condiţii bune pentru transportul animalelor. Ministrul Daea nu a oprit transportul, încălcând cerinţa comisarului european.

Acum ne confruntăm din nou cu o tragedie, în care şi-au pierdut viaţa zeci de mii de animale. România încalcă atât Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE și al operațiunilor conexe, Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului şi standardele Organizaţiei mondiale pentru sănătatea animalelor, standarde la care s-a raliat şi România”, a mai spus acesta.

„Este inadmisibil să continuăm aşa. Pe lângă faptul că exportul de materie primă (animale vii) este ineficient din punct de vedere economic, lipsa de respect şi cruzimea fătă de viaţa unor fiinţe vii nu se mai poate justifica într-o ţară europeană şi care se doreşte a fi civilizată.

Solicit anchetarea de urgenţă a condiţiilor în care s-a petrecut accidentul şi în care s-au întreprins salvarea oamenilor şi a animalelor şi solicităm aderarea României la poziţia celorlalte ţări europene şi stoparea transportului de animale vii către ţări din afara UE”, concluzionează senatorul pe Facebook.

Imaginile groazei: 14.600 de animale, înghesuite în navă

Un comunicat transmite faptul că se dorește o anchetă comună a MInisterului Agriculturii și a celui al Transporturilor.

„Imaginile pe care le-am obţinut includ mii de animale prăbuşite în pereţii laterali ai vasului înainte ca acesta să intre sub apă şi animalele să se înece, urmate de filmări de astăzi dimineaţă cu animale moarte plutind pe apă. Nava a fost abandonată pe timpul nopţii, iar dimineaţă nu s-a efectuat nicio operaţiune de salvare pentru bietele animale”, spune Gabriel Păun, directorul organizației pentru Europa - Animal International.

„Cerem o anchetă încrucişată a Ministerului Agriculturii şi a celui al Transporturilor pentru a se verifica cauzele tragediei, precum şi în ce fel legislaţia pentru bunăstarea animalelor şi pentru transportul maritim au fost respectate şi unde acestea necesită îmbunătăţire urgentă. Suspectăm o supraîncărcare a navei şi o proastă distribuţie a greutăţii care au dus la înclinarea decisivă a navei şi răsturnarea pe o parte”, se mai arată în comunicat.

Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a trimis în după-amiaza zilei de luni, 25 noiembrie, un comunicat de presă referitor la incidentul din Portul Midia:

„Referitor la accidentul din data de 24 noiembrie 2019, din Portul Midia, judeţul Constanţa, în care a fost implicată nava care transporta ovine, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros, face următoarele precizări: Am atras atenţia încă de anul trecut asupra neconformităţilor privind bunăstarea şi sănătatea animalelor în timpul transportului animalelor vii, ovine, în special, din România către state terţe, mai ales în zona Golfului.

De asemenea, am subliniat şi condiţiile total dezavantajoase din punct de vedere economic ale comerţului cu animale vii. Am depus în acest sens, încă din luna iulie a anului 2019, un proiect de lege privind respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului şi în afara Uniunii Europene, până la destinaţie, conform Regulamentului 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe. Prin acest proiect se impunea astfel prezenţa unui medic veterinar la bord pe toată durata călătoriei, care să completeze un raport zilnic de transport, un raport de sfârşit de călătorie, precum şi criterii de respingere a îmbarcării animalelor la bord. În momentul în care am fost informat despre accidentul din portul Midia, am luat legătura de îndată cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Dr. Csutak Laszlo Nagy, care mi-a comunicat detalii privind condiţiile de bunăstare şi sănătate la îmbarcarea animalelor pe navă. De asemenea, am solicitat verificări suplimentare privind centrele de colectare de unde au fost trimise animalele (documente de mişcare, certificate sanitare-veterinare de transport animale vii, bonuri de achiziţie etc.).

Nava a fost autorizată de către DSVSA Constanţa din luna martie 2019. Precizăm că actualul director DSVSA Constanţa, Geronimo Brănescu, încă din 2018, când era preşedintele ANSVSA, a modificat legislaţia privind organizarea şi funcţionarea ANSVSA trecând punctele de inspecţie la frontieră, din subordinea ANSVSA central în subordinea directorului executiv la nivel local, în acest caz, a directorului executiv DSVSA Constanţa. Singura instituţie abilitată pentru a autoriza şi a monitoriza condiţiile de bunăstare şi sănătate pentru transportul animalelor vii este ANSVSA, prin punctele de inspecţie la frontieră. În acest moment, echipe mixte ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ale ANSVSA şi ale Ministerul Apelor şi Pădurilor fac verificări privind respectarea prevederilor legale şi de îndată ce vor fi disponibile rezultatele anchetei, acestea vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice“.