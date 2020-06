Ce sa mananci ca sa fii sanatos, indiferent de varsta

In articol:

Aceasta ofera energia necesara pentru a fi activ pe tot parcursul zilei si mai mult decat atat, poate ajuta la prevenirea anumitor boli.

Dieta bogata in fructe, legume, cereale integrale si lactate cu continut redus de grasimi, ar putea reduce riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare prin mentinerea in limite normale atat a colesterolului, cat si a tensiunii arteriale.

Pentru oase puternice si sanatoase, o dieta bogata in calciu poate fi benefica pentru dinti si oase si poate ajuta la prevenirea osteoporozei.

In ceea ce priveste alimentatia necesara pentru cresterea imunitatii, dieta bazata pe plante si saraca in grasimi poate ajuta sistemul imunitar datorita aportului ridicat de vitamine si nutrienti.

5 tipuri de alimente ce mentin sanatatea

Fie ca aveti deja o dieta sanatoasa si doar vreti sa aflati alimente noi sau doriti sa faceti primii pasi spre o viata mai sanatoasa, aceste 5 tipuri de alimente va vor fi de folos!

Fructe

De la merele bogate in fibra, vitamina C si numerosi antioxidanti, la avocado bogat in grasimi sanatoase si potasiu, fructele reprezinta un element foarte important in orice dieta sanatoasa.

Afinele, pe langa faptul ca sunt foarte delicioase, reprezinta si o sursa excelenta de antioxidanti.

Bananele reprezinta una dintre cele mai bune surse de potasiu. Mai mult decat atat, acestea sunt bogate in vitamina B6 si fibra.

Carne

Carnea neprocesata si gatita corect este una dintre cele mai nutritive tipuri de alimente.

Carnea de vita reprezinta una dintre cele mai bune surse de proteine, in timp ce carnea de miel este bogata in acizi grasi omega-3.

O alta sursa buna de proteine este pieptul de pui. Acesta are un nivel scazut de grasimi si calorii, dar este foarte bogat in nutrienti.

Nuci si seminte

Pe langa faptul ca acestea sunt usor de introdus in dieta deja existenta, nucile si semintele contin un nivel ridicat de nutrienti mai greu de obtinut cum ar fi magneziu si vitamina E.

Migdalele, de exemplu, sunt bogate in vitamina E, antioxidanti, fibre si magneziu.

Semintele de chia contin o cantitate semnificativa de magneziu, mangan, calciu, fibra si alti nutrienti.

Nucile sunt foarte nutritive si contin atat fibra cat si alte vitamine si minerale.

Legume

Legumele reprezinta una dintre cele mai bogate surse de nutrienti. Deoarece exista un numar foarte variat, este recomandat sa consumati diferite tipuri de legume in fiecare zi.

Sparanghelul a devenit din ce in ce mai popular si pe buna dreptate. Acesta contine un numar mic de calorii si carbohidrati dar este foarte bogat in vitamina K.

Ardeiul gras care poate avea diferite culori, reprezinta o sursa buna de antioxidanti si vitamina C.

Pentru cei care doresc o cantitate mai mare de proteine din legume, broccoli este o alegere buna. Pe langa faptul ca are mai multe proteine comparativ cu alte legume, acesta este o sursa excelenta de fibre, vitamina C si vitamina K.

Peste

Pestele si fructele de mare reprezinta o sursa excelenta de acizi grasi omega-3 si iod. Numeroase studii au aratat ca persoanele care consuma cantitati mari de peste si fructe de mare, tind sa traiasca mai mult si sa aiba un risc mai redus de aparitie a anumitor afectiuni, cum ar fi dementa, bolile cardiovasculare sau depresia.

Cu toate acestea insa, trebuie luat in considerere si nivelul de mercur prezent in anumite tipuri de pesti, cum ar fi tonul.

Chiar daca este recomandat ca aportul necesar de vitamine si nutrienti sa fie obtinut printr-o dieta sanatoasa, exista insa si persoane care nu pot urmari un astfel de plan sau prezinta un deficit care nu poate fi acoperit doar prin alimentatie.

Chiar daca este recomandat ca aportul necesar de vitamine si nutrienti sa fie obtinut printr-o dieta sanatoasa, exista insa si persoane care nu pot urmari un astfel de plan sau prezinta un deficit care nu poate fi acoperit doar prin alimentatie.