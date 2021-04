Ce salariu are președintele. Câți bani primește pe lună șeful statului

In articol:

De curând președintele Republicii Moldova a dezvăluit câți bani primește pe lună.

Ce salariu are președintele Republicii Moldova

Într-o declarație pentru emisiunea "Cotidianul LIVE", Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a anunțat că are un salariu de 15.600 de lei moldovenești, adică 732 de euro.

„Am un salariu net de 15.600 de lei. Bonusuri nu am. Nu știu de al 13-lea salariu. Nu am ajuns acolo. Raportat la pensia medie, e un salariu foarte mare. Raportat la alte salarii pe care le primesc unii funcționari, e puțin”, a dezvăluit Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cotidianul LIVE”.

Șeful statului mai precizează că pe lângă acest salariu mai beneficiază și de pază și mașină de serviciu.

„Primesc salarii mari șefii de agenții care nu fac nimic. Salariul pe care îl primesc e un salariu foarte bun pentru mine, un salariu mare în comparație cu cel pe care îl primesc unii cetățeni. Alte beneficii sunt paza și mașina de serviciu”, a mai spus Maia Sandu.

Ce salariu are președintele Klaus Iohannis

Klaus Iohannis câștigă de patru ori mai mult decât președintele Republicii Moldova. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis are un salariu de 15.600 de lei, echivalentul a 3.170 de euro.

Ce avere are Klaus Iohannis

Potrivit declarației de avere, Klaus Iohannis deține trei case și trei apartamente în Sibiu. De asemenea, șeful statului are un cont bancar deschis în anul 1999 cu un sold de 208000 de lei. Întrebat în urmă cu câțiva ani, în cadrul unei emisiuni, cum a reușit să achiziționeze atâtea imobile, președintele a explicat că a strâns bani împreună cu soția din salariile de profesori și din meditații.

“E, dacă vreți, un model extrem de simplu. Din relativ puțini bani și ce am avut totuși, am pornit cu soția de la un apartament de 4 camere pe care ni l-am cumpărat din banii de nuntă. Din acei bani și bani adunați din meditații, din salarii, am făcut următoarea achiziție, am închiriat-o, am adunat banii, am mai făcut una, am închiriat-o. Alte afaceri, nu ...”- a răspuns Klaus Iohannis.