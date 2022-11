Ce șanse are Culiță Sterp să mai cânte în străinătate după accidentul de la Cluj! Artistul nu are voie să părăsească țara | EXCLUSIV

In articol:

Una dintre măsurile impuse de controlul judiciar în cazul lui Culiță Sterp este interdicția de a părăsi țara așa că îndrăgitul artist a contest măsura, iar decizia o va lua Judecătoria din Cluj-Napoca.

Miercuri, Culiță Sterp s-a prezentat iar în fața instanței, motivul care l-a adus în sala de judecată fiind tot accidentul auto pe care l-a provocat la Cluj săptămâna trecută. Artistul a contestat interdicția de părăsi țara, măsura ce vine odată cu controlul judiciar.

Din informațiile apărute în presa locală, artistul a cerut instanței să îl lase să cânte în străinătate. El s-a prezentat în sala de judecată și a invocat obligațiile contractuale pe care le are deja pentru spectacole în afara țării.

Ce șanse are Culiță Sterp să cânte în străinătate, după accidentul de la Cluj

În urma accidentului provocat săptămâna trecut la Cluj, Culiță Sterp a fost plasat sub control judiciar de către autorități, iar asta presupune, printre alte,e și interdicția de a părăsi țara.

Artistul ar avea deja spectacole luate pentru românii din diaspora așa că a contestat măsura din controlul judiciar și s-a prezentat miercuri la Judecătoria Cluj – Napoca.

Instanța ar urma să dea o decizie joi, iar jurnaliștii Wowbiz.ro

au discutat cu avocatul Adrian Cuculis despre șansele pe care îndrăgitul artist le are să scape de această măsură. Dat fiind că el ar trebui să meargă în interes profesional în străinătate există vești bune pentru Culiță și s-ar putea să primească o decizie favorabilă.

" Eu cred că are șanse bune să câștige socoteala aceasta pentru că nu este genul care, dacă îi faci o analiză de risc, să prezinte riscul de a dispărea sau să se sustragă de la urmărirea penală, mai ales că din ce am înțeles alcoolemia nu se ia în calcul pentru că a ieșit sub 0,80. Asta presupune că are o alcoolemia care nu o să îi aducă un dosar penal, iar din punctul acesta de vedere nu ar avea niciun fel de motiv să dispară.

Dacă vine și face o dovadă clară acolo și mai ales dacă pleacă pe teritoriul UE este foarte posibil să i se permită acest lucru", a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru WOWbiz.ro.

Mașina pe care Culiță Sterp a lovit-o în accidentul de la Cluj [Sursa foto: ISU Cluj]

Culiță Sterp, cercetat penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive

Apar noi detalii în cazul accidentului de la Cluj, în care a fost implicat Culiță Sterp. Anchetatorii au extins cercetările și pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

" Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", au transmis reprezentații IPJ Cluj, pentru WOWbiz.ro.

Mașina lui Culiță Sterp imediat după accidentul de la Cluj [Sursa foto: ISU Cluj]

Culiță Sterp, implicat într-un accident rutier la Cluj

Culiță Sterp a fost reținut după accidentul de joi, iar ulterior plasat sub control judiciar. Reamintim că în data de 17 noiembrie Culiță Sterp a fost implicat într-un accident de mașină în centrul Clujului, acolo unde a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit frontal o mașină ce se deplasa regulamentar.

Cunoscutul artist a fost inițial surprins de un aparat radar cu o viteză mai mare decât cea permisă, el nu a oprit la semnalul agenților și a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului lovind din plin un Logan ce mergea regulamentar.

Ulterior, artistul ar fi părăsit locul accidentului și a fost găsit de autorități în zona Teatrului din Cluj, la câteva străzi distanță de locul impactului. Când a fost testat cu aparatul etilotest, a reieșit că vedeta consumase băuturi alcoolice.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, primele reacții după accidentul de la Cluj

Recent, Culiță Sterp a venit și el cu primele reacții după accidentul de la Cluj. Artistul a mărturisit că a avut nevoie de puțin timp înainte de a face o declarație publică. Cântărețul a circulat cu viteză, a ignorat semnalele oamenilor legii, dar și culoare semaforului și a provocat un accident în CLuj.

”Vă pup pe toți, dragii mei, n-am fugit nicăieri, aici sunt, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc cu voi după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să-mi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat pe toate planurile, vreau să-mi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și în special familiei mele, care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de orice situație în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciază pentru felul meu de a fi.

Știu că am dezamăgit și că poate nu-și mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală, cred că absolut toți greșim. Poate, eu chiar am avut nevoie să fac asta, ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă, din care să-mi iau absolut toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine, pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum, ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc că-mi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care mi le-ați dat, pentru că le meritam, au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că eu o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut, cu mult mai multe lecții învățate, pentru o viață mai bună pe viitor.

Nu vă spun mai multe, deocamdată cam atât, vă doresc tot ce e mai bun și vă mulțumesc încă o dată celor care ați fost alături de mine, dar, cum am spus, și celor care m-ați criticat, pentru că ați făcut-o pe bună dreptate”, a spus Culiță Sterp, pe pagina personală de Instagram.

