Ce sarbatorim de 1 decembrie. Semnificația istorică a acestei zile importante

Ce sarbatorim de 1 decembrie

Patrioți sau nu, cu toții știm ce sarbatorim de 1 decembrie. Această dată specială a fost aleasă ca zi de sărbătoare în anul 1990, fiind declarată Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie marchează un moment important din istoria românilor. La 1 decembrie 1918, a avut loc Marea Unire a Transilvaniei cu România în Marea Adunare de la Alba Iulia.

In articol:

În data de 31 iulie 1990, președintele Ion Iliescu a promulgat legea prin care data de 1 decembrie a fost consemnată ca zi națională și sărbătoare publică. Ziua Națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 Mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 August.

Ce sarbatorim de 1 decembrie

Pe 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Unire dintre Transilvania și România la Alba Iulia, dar cu păstrarea unei autonomii locale, pe baze democratice, cu egalitate între naţionalităţi şi religii.

"Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania, Banat şi părţile ungurene a primit rezoluţiunea prezentată prin Vasile Goldiş în întregimea ei şi astfel unirea acestei provincii româneşti cu ţara mamă este pentru toate veacurile decisă", anunţa Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Marii Adunări.

La Alba Iulia s-a costituit Marele Consiliu Naţional Român, care era format din 200 de membri aleşi şi încă 50 cooptaţi. După formarea acestuia, Consiliul numeşte un guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent al Transilvaniei, care îl are în frunte pe Iuliu Maniu. În data de 11 decembrie se ratifică Marea Unire, iar declarația de la Alba Iulia este înmânată regelui Ferdinand. Un an mai târziu, pe 29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crişanei, Maramureşului, Banatului, Bucovinei şi Basarabiei cu România. Recunoaşterea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România s-a făcut prin Tratatul de pace de la Trianon, încheiat la 4 iunie 1920, de Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria.

Alte date în care s-a celebrat Ziua României

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită anterior pe data de 10 mai, în perioada 1866 - 1947, fiindcă prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în data de 10 mai 1866 jurământul în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite.

Ulterior, Regele Mihai a fost forțat să abdice 30 decembrie 1947, iar Camera Deputaților a adoptat legea prin care a proclamat Republica Populară Română. Data de 23 august a fost decisă drept sărbătoare de stat, fiind cunoscută ca ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare în România. Data făcea referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și arestarea Guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

Cum este sărbătorită Ziua Naţională a României 2020

În contextual actual provocat de pandemia de coronavirus, Ziua Națională a României nu se va mai celebra cu fast și parada militară de la Arcul de Triumf. Premierul României a declarat că va fi o ceremonie la Arcul de Triumf cu maxim 50 de persoane.

“Normal că vom sărbători Ziua Naţională, dar vor fi respectate toate regulile de protecţie sanitară (...) Cu siguranţă nu va mai fi acea paradă. Cu siguranţă, nemaifiind parada, nu va mai exista motiv ca oamenii să asiste la paradă. Va fi o sărbătorire în condiţii mult mai stricte, care să ţină cont de numărul maxim de persoane în spaţiu deschis care pot să participe la un eveniment, 50 de persoane. Sunt reguli pe care le vom respecta cu stricteţe”, a spus Orban.

Președintele Klaus Iohannis îndeamnă cetățenii să respecte regulie impuse pentru stoparea răspândirii coronavirusului și să evite întrunirile publice sau private. Iohannis a menționat că la ceremonia care va avea loc la Arcul de Triumf vor participa ambasadori străini, medici și personal medical.

„Vreau să mă refer și la un alt subiect, care este deja pe agenda publică, și anume celebrarea Zilei Naționale. În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiționale. Însă, cu siguranță, vom fi împreună în spirit, ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitaţi ambasadori străini, medici şi personal medical. Va fi, aşadar, o ceremonie scurtă, fără paradă militară şi, din păcate, fără participarea publicului larg. Recomandarea experţilor este de a renunţa la orice fel de reuniuni şi întâlniri publice sau private, fiindcă acestea accelerează răspândirea virusului. Sunt recomandări pe care vă îndemn să le respectăm inclusiv de 1 Decembrie”, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferinţă de presă.