Ce se întâmplă în aceste momente în locul unde stația GPL din Crevedia a sărit în aer?! Autoritățile intervin și acum

După ce stația GPL din Crevedia a sărit în aer s-a dezlănțuit iadul, însă nu doar pentru localnici, ci și pentru salvatorii care au intervenit de urgență.

Nu a durat mult și a urmat încă o explozie, extrem de violentă, care a semănat teroare și a făcut victime. În total, 58 de persoane, dintre care 39 de pompieri, 2 polițiști și 2 jandarmi, fiind în prima linie de intervenție. Chiar dacă focul a fost stins în urmă cu mai bine de o zi, autoritățile sunt și acum prezente la fața locului și i-au măsuri.

Ce se întâmplă în aceste momente în locul unde s-a întâmplat tragedia

Potrivit informațiilor Centrului Infotrafic, luni dimineaţă circulaţia rutieră este în continuare oprită pe ambele sensuri ale DN 1A, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Locul arată cumplit după exploziile devastatoare ce s-au petrecut sâmbătă seara. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și au efectuat mai multe măsuri rutiere la fața locului.

În aceste condiții, traficul este deviat pe rutele ocolitoare: pe sensul către Ploieşti- DC 77A- DJ 701B- DN 7 Tărtăşeşti, iar pe celălalt sens- DJ 101B Periş- Tâncăbeşti- DN 1.

A fost deschis dosar penal pentru abuz în serviciu în cazul exploziei de la Crevedia

La doar câteva ore după evenimentul nefericit, produs în județul Dâmbovița, procurorul general Alex Florenţa a declarat că anchetatorii au început perchezițiile la Primăria Crevedia, la un punct de lucru din Bucureşti al firmei care deţinea staţia GPL de la Crevedia şi la locuinţele celor doi administratori ai societăţii.

Astfel, Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis un dosar penal în acest caz soldat cu moartea a doi oameni și rănirea a zeci de persoane.

În acest caz sunt cercetate fapte de corupţie în rândul unor funcţionari cu atribuţii de control în urma exploziilor de la Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

„Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis dosar penal in rem pentru abuz în serviciu, în care investighează posibile fapte de corupţie ale unor funcţionari cu atribuţii de control”, a declarat procurorul general Alex Florenţa.

Procurorii Parchetului General vor stabili ce activităţi au fost derulate de societatea care avea staţia de GPL, dar şi modul în care au fost efectuate controalele după închiderea punctului de lucru în 2020.

Oamenii afectați de explozii au primit ajutor din partea primăriei comunei Crevedia

Ieri, reprezentanții primăriei comunei Crevedia a intervenit în zona afectată de catastrofa petrecută, trimițând oamenilor, de pe străzile adiacente, o cisternă cu apă. De asemenea, persoanele rămase fără un acoperiș deasupra capului au primit sprijin din partea autorităților. Primăria comunei Crevedia a amenajat, în incinta Căminului Cultural, un spațiu de cazare comun, dotat cu paturi de campanie și pături.

Totodată, oamenii au primit hrană și apă potabilă.

Primarul le promite sprijin tuturor celor care au rămas fără locuințe sau fără posibilitatea de a se gospodări, în urma catastrofei petrecute la depozitul GPL.

„Instituția va desfășura demersuri procedurale si in perioada următoare, pentru întrajutorarea persoanelor aflate in dificultate, sprijinindu-i la reconstrucția imobilelor afectate.

Primarul Petre Florin este prezent la datorie, încă de la nefericitul eveniment, până acum, fiind ocupat cu organizarea, gestionarea situației și a activităților din zona de întrajutorare a cetățenilor afectați, precum și cu repunerea in funcțiune a utilităților publice.

Reprezentanții autorităților locale se afla, de asemenea, prezente la datorie pentru a lua la cunoștința nevoile celor persoanelor afectate și pentru a le acorda sprijin:

Moral, material, documentație etc.”, se arată pe pagina oficială de Facebook a comunei Crevedia.