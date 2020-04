Ce se întâmplă cu Învățământul. Vor urma schimbări majore

In articol:

Ministrul Educaţiei a anunţat că deocamdată nu s-a stabilit o dată la care vor fi realuate cursurile în scoli, urmând ca acest lucru să se întâmple în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus.

Monica Anisie a precizat că evaluarea Naţională 2020 şi Bacalaureat 2020 s-ar putea organiza în luna iulie în condiţiile în care preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că pregăteşte un nou decret pentru prelungirea stării de urgenţă în România până la 16 mai. Monica Anisie a anunțat că programa pentru examenele naționale nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea.

Când se pot relua cursurile, marea dilemă a părinților

Cursurile se vor relua după încetarea stării de urgenţă şi asigurarea tuturor măsurilor pentru ca elevii şi cadrele didactice să fie în siguranţă, a declarat, marţi, ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

Ea a adăugat că data exactă la care se vor reluarea cursurile se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus, precum şi de măsurile comunicate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

"Data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus din România, precum şi de măsurile comunicate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. În contextul informaţiilor deţinute până în prezent privind evoluţia pandemiei de coronavirus, scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor în învăţământul preuniversitar şi universitar după încetarea stării de urgenţă şi asigurarea tuturor măsurilor, pentru ca elevii, studenţii şi cadrele didactice să fie în siguranţă", a spus ministrul într-o declaraţie de presă. Dacă pandemia se va diminua, acest lucru se poate întâmpla după ieșirea din starea de urgență. O dată vehiculată este 1 iunie.

"Pentru a ne proteja sănătatea suntem nevoiți să stăm în casă. În această perioadă MEC a fost în strânsă legătură cu cadrele didactice, inspectoratele. Am început deja să asigurăm tablete din comunitățile dezavantajate. În acest timp am urmărit cu atenție ce se întâmplă în celelalte state ale UE. În ultima perioadă am avut consultări cu partenerii ministerului cu care am agreat măsurile care se impun.

Vreau să fac precizarea că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, precum şi de măsurile comunicate de Comitetul Special pentru Situaţii de Urgenţă. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor în învăţămîntul universitat şi preuniversitar după încetarea stării de urgenţă.

În funcţie de data la care se vor relua cursurile, probele scrise la Evaluării Naţionale şi Bac ar putea avea loc în iulie. Programa nu va cuprinte materia aferentă semestrului al doilea. Situația scolară se va încheia cu minimum 2 note", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

Ministrul Educaţiei a mai spus că "calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la grădinită vor fi decalate și anunțate imediat ce va fi stabilită data reînceperea cursurilor".

De asemenea, admiterea la ciclul de licență în ciclul universitar se va organiza după susținerea examenului de BAC.