Ce se întâmplă cu Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner? Ce a anunțat diva, după 9 ani de relație: „Nu ne vedem”

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner pot fi considerați un adevărat cuplu model în ceea ce privește relațiile la distanță. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de nouă ani și încă se iubesc la fel de mult ca în prima zi, iar faptul că sunt la distanță unul față de celălalt îi face

să profite din plin și să aprecieze mult mai mult momentele în care sunt împreună.

Vedeta a mărturisit faptul că dacă ea nu ar fi în viața iubitului său totul ar fi un dezastru. „ Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene”, a declarat Mihaela pentru Viva.ro.

Mihaela Rădulescu: „C red că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”

Cei doi au o relația extrem de bine închegată, care se bazează pe sentimente sincere și puternice și care, de asemenea, trece prin încercări mari. Pentru că sunt doi oameni foarte ocupați, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au mai degrabă o relație la distanță decât una „tradițională”.

Cuplul, însă, reușește cu brio să treacă peste acest obstacol, care în mai bine de 8 ani de zile nici nu mai poate fi considerat un impediment, ci parte din povestea lor de dragoste. Astfel că, vedeta de televiziune recunoaște că îl vede mai mult pe partenerul ei de viață prin intermediul tehnologiei.

,, Cei aproape 8 ani de când trăim așa sunt cel mai bun răspuns. Se poate și așa, cu reglajele mentale, sufletești și organizatorice potrivite. La noi funcționează. Cu avantaje și… mici neajunsuri, cele mai multe legate de imposibilitatea de a fi mereu împreună, în același loc. Amândoi suntem ocupați, fiecare cu meseria lui, eu și cu creșterea lui Ayan, dar am găsit mereu căi să venim unul la altul sau să ne vedem pe planetă, unde are Felix show-uri aviatice, speech-uri, evenimente etc. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime ”, a mai completat aceasta pentru sursa menționată mai sus

Mihaela Rădulescu nu se lasă ușor

Relația Mihaelei Rădulescu cu Felix Baumgartner a început atunci când prezentatoarea i-a luat un interviu sportivului, care s-a îndrăgostit imediat de aceasta. Felix a invitat-o la masă iar aceasta a refuzat deoarece a luat acest gest drept o golăneală. În urma refuzului, Baumgartner a făcut rost de numărul vedetei.,, M-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. S-a dus după colega mea și i-a cerut numărul meu, însă ea, m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea. Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat ”, a declarat la acea vreme Mihaela Rădulescu pentru Mediaflux.

