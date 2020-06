In articol:

Mircea Badea a lipsit de la emisiune. Ce se întâmplă cu Mircea Badea? S-au întrebat mulți după ce în ultimele zile emisiunea sa de la Antena 3 nu a mai fost difuzată. Până la urmă, cel care a lămurit situația a fost Mihai Gâdea care a spus că Mircea Badea și-a luat câteva zile de concediu.

Mircea Badea a lipsit de la emisiune . „Doamnelor și domnilor, ultimele minute ale acestei emisiuni. Pur și simplu, am uitat că domnul Mircea Badea și-a luat câteva zile libere”, a spus Mihai Gâdea în emisiunea sa.

Mircea Badea și-a închis pagina de Facebook

Mircea Badea Facebook. Mircea Badea a anunțat că și-a închis pagina de Facebook chiar înainte de a dispărea de la emisiunea pe care o prezintă.

„Mi-am închis pagina de Facebook. Eu aveam și un cont de Twitter. Prima dată, mi-am făcut Twitter. Toată lumea civilizată și cei foarte șmecheri nu sunt pe Facebook. Șmecherii planetari scriu pe Twitter. De aia mi-am făcut cont, să-i urmăresc.

M-am luat cu altele și nu am mai intrat o perioadă. După, am uitat parola de la Twitter. Zic: lasă că o recuperez cu e-mail-ul. Am uitat parola și de la acel e-mail. Și a rămas contul de Twitter în aer.

Azi-noapte, mă uitam pe Internet, zic ce bine că mi-am închis contul de Facebook, mă felicitam, dar, totuși, Twitter era bun să mai urmăresc pe unul, pe altul”, a spus Mircea Badea la Antena 3 despre pagina sa de Facebook.