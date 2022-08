Ce se întâmplă cu nepotul lui Romică Țociu, la 7 luni de când a înghițit bilele magnetice. Micuțul a suferit două intervenții chirurgicale

In articol:

Familia lui Romică Țociu a trecut prin momente cumplite în urmă cu 7 luni, când nepoțelul actorului a ajuns la spital, în stare gravă. Micuțul, în vârstă de doar trei ani și jumătate, a fost supus unor intervenții chirurgicale complicate, după ce a înghițit două bilete magnetice.

Romică Țociu, despre nepoțelul lui: "Este pe drumul cel bun, s-a recuperat!"

Romică Țociu a dezvăluit că nepoțelul lui a trecut cu bine peste intervențiile chirurgicale suferite în urmă cu 7 luni. Actorul susține că Philip s-a recuperat. Mai mult, chiar și-a recăpătat complet energia, căci se joacă non-stop cu surioara lui, Sofia: "Eu eram în SUA când s-a întâmplat. Am reușit să îl punem pe picioare. Nu-mi vine să-l recunosc. Este pe drumul bun. S-a recuperat. Philip are trei ani și jumătate. Aleargă, se joacă cu sora lui, Sofia Ioana, de un an și jumătate… Parcă este alt copil.

Nepoțelul nostru este bine! Mă bucur că acum este în cea mai bună formă a lui. A fost operat de două ori, după ce a înghițit două bile magnetice, care i-au făcut foarte mult rău. Au fost niște complicații mari. A stat în prima operație timp de trei ore. Noroc că i-au făcut ecografie, pentru că, inițial, nu au știut exact ce are…", a declarat Romică Țociu, potrivit fanatik.ro.

Acum câteva luni, nepoțelul lui Romică Țociu a ajuns la spital cu dureri cumplite de stomac.

La prima vedere, medicii au crezut că are enterocolită, însă abia mai târziu au aflat ce se întâmplase, de fapt. După mai multe investigații, specialiștii au descoperit că băiețelul înghițise două bile magnetice:

L-au dus la Grigore Alexandrescu imediat. Trei ore și jumătate a durat operația. O bilă s-a dus în colon, alta în intenstin, au blocat tot stomacul. Un copil de trei să stea trei ore jumătate în operație!", a povestit Romică Țociu, în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.