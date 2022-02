Ce se întâmplă cu Simona Gherghe după trei zile de izolare: ”M-a zguduit bine”. Prezentatoarea poartă masca de protecție în casă

In articol:

În urmă cu trei zile, Simona Gherghe anunța public că este infectată cu noul coronavirus. Imediat ce a primit rezultatul pozitiv al testului COVID-19, prezentatoarea s-a izolat la domiciliu.

Fanii vedetei nu au primit deloc bine vestea, mai ales că aceasta nu a mai apărut la cârma emisiunii pe care o prezintă, însă s-au bucurat atunci când au aflat că nu se confruntă cu o variantă foarte dură.

Simona Gherghe, despre starea sa de sănătate

Acum însă, după ce Gabriela Cristea i-a luat locul în show-ul matrimonial, pentru că are mai mult timp liber la dispoziție, Simona Gherghe a intrat în legătură cu cei din mediul online.

Pentru a-i ține la curent cu starea sa de sănătate, Simona Gherghe a ținut să spună că zilele trec mai ușor, însă nopțile sunt un chin pentru ea, de când se luptă cu infecția cu noul coronavirus.

Seara trecută, vedeta s-a confruntat cu frisoase, durere în gât și tuse, fapt pentru care acum vocea este pe cale să o lase.

Însă una peste alta, deși recunoaște că nu s-a prea odihnit în ultimele zile, Simona Gherghe este recunoscătoare că nu se luptă cu o variantă dură a infecției, ceea ce are ea putând fi comparată cu o perioadă de răceală.

Însă, chiar dacă simptomele nu sunt puternice, Simona Gherghe a decis să poarte non-stop masca de protecție. Fiind doar ea infectată cu virusul chinez, pentru a-și proteja copiii și soțul, prezentatoare a recurs la această măsură de protecție, în speranța că nimeni nu se va mai îmbolnăvi.

„Suntem în a treia zi de izolare și nu prea am voce. Îmi țin masca pentru că sunt copiii și soțul în living, doar eu sunt infectată și sper să rămân doar eu. Aseară m-am simțit mai bine și am crezut că asta a fost, însă azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e. La mine așa a început, cu durere în gât, inițial am crezut că am amigdalită, așa se manifestă și ea. Pare o variantă nici foarte nasoală, nici foarte blândă, e mai rău noaptea. Chiar dacă nu am dormit prea bine, sunt ok, încă am energie. Tot ce-mi doresc acum este ca Ana, Vlad și Răzvan să nu facă, mă rog pentru asta”, a spus Simona Gherghe pe pagina personală de Instagram.