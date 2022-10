Ce se întâmplă cu Simona Halep în aceste momente, după acuzațiile aduse. Tatăl tenismenei a dezvăluit totul: "Trebuie răbdare"

In articol:

Tatăl Simonei Halep a făcut primele declarații în scandalul de dopaj, în care este implicată cunoscuta tenismenă. Stere Halep își apără fiica și spune că este pregătit să lupte alături de ea, pentru a-i demonstra nevinovăția.

Tatăl Simonei Halep: "Starea ei de spirit e bună, dacă în suflet e curată, n-are de ce se teme"

Vestea că Simona Halep a fost suspendată temporar de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, a șocat lumea tenisului. Anunțul a fost făcut chiar de către sportivă, pe pagina ei personală, unde a oferit câteva explicații despre situația cu care se confruntă în aceste momente: "Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris Simona Halep, pe contul personal de Instagram.

Și tatăl tenismenei a avut o primă reacție, referitoare la acuzațiile care i se aduc lui Halep. Bărbatul a declarat că sportiva nu se teme de nimic, pentru că este nevinovată: "Vedem un lucru normal care se poate întâmpla(...). Specialiștii vor spune, nu putem să știm ce s-a întâmplat. Nu sunt specialist. Sunt convins că niciodată (nu a luat ceva- n.r.). Trebuie răbdare și Dumnezeu va scoate la lumină lucrul ăsta. Și noi suntem curați în suflet că Simona e curată, curată. Nu a luat niciodată nicio niciodată vreo substanță. Simona e unicată la așa ceva, nu ar fi apelat niciodată la așa ceva. Starea ei de spirit e bună, dacă în suflet e curată, n-are de ce se teme.", a declarat tatăl Simonei Halep, pentru antena3.ro.

Simona Halep și tatăl ei [Sursa foto: playsport.ro]