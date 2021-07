Ce se întâmplă cu Zanni după terminarea competiției Survivor România? Incredibil în ce ipostază l-a filmat Antonia

In articol:

De când s-a terminat competiția Survivor România, Zanni își petrecea majoritatea timpului alături de Alex Velea și Antonia, cei care i-au devenit familie în ultima perioadă câștigătorului Survivor România.

Artistul se filmează mai tot timpul acasă la aceștia și se bucură de timpul petrecut cu ei.

De curând, iubita lui Alex Velea a făcut o nouă filmare cu Zanni, în timp ce acesta se amuză de o jucărie care imită ceea ce spui.

Ba chiar la un moment dat, artistul a pus plușul să repete după el următoarele: "Cel mai slab va ceda/ Cel mai fals va cădea.", a spus Zanni.

Totodată, se pare că Faimosul nu se gândește doar la distracție. Imediat cum a ajuns în România, Zanni a și scos o piesă, care a reușit să strângă peste 1 milion de vizualizări în doar două zile.

Cum s-a cunoscut Alex Velea cu Zanni?

În cadrul unui interviu, Alex Velea a dezvăluit care a fost prima conversație pe care a avut-o cu Zanni.

Totul a pornit din momentul în care, mai în glumă, mai în serios, Faimosul i-a transmis un mesaj cântărețului.

„Mi-a dat un mesaj pe Instagram: Dă-mi putere să dau si eu mai departe. Și eu l-am întrebat: O pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba?

Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis, la mine studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri. Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum.

Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală. În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă „Caut cheia”, practic povestea lui de viață spusă așa, în două minute jumate. Mai are o piesă, după care a început să apară pe materialul ăsta Trapmanele All Stars, Omar este colegul lui de trupă”, a mai spus Alex Velea.

