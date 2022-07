Ce se întâmplă în căsnicia lui Gheorghe Gheorghiu, la câteva luni de la nunta din SUA: „E adevărat”

In articol:

Au trecut doar câteva luni de când Gheorghe Gheorghiu și partenera lui, Gabriela Băncescu, au spus marele "DA" în fata ofițerului de stare civilă. Cu toate acestea, se pare că celebrul artist nu renunță să facă naveta SUA-România.

El a explicat recent, într-un interviu pentru fanatik.ro , că a venit în țară în urmă cu câteva luni pentru a susține concerte pe litoral, însă fără soția lui.

Gheorghe Gheorghiu a venit în România fără soție

Gheorghe Gheorghiu face naveta de 30 de ani în SUA, însă tot nu se poate obișnui cu viața de acolo. Chiar dacă s-a căsătorit recent, artistul nu a renunțat la "tradiția" de a veni în fiecare vară în România, unde are numeroase concerte la malul mării.

Solistul a venit singur în țară, dar în următoarea perioadă i se va alătura și soția lui, Gabriela: "Gabriela, soția mea, încă nu a venit în țară. O aștept. Am avut câteva cântări la noi, la Brașov și am răcit puțin, pentru că am mers cu aerul condiționat de la Mangalia la Brașov și invers. Cânt la mare la Venus, pe plaja noastră, la Cupidon – în Saturn, la Cireșica – Olimp, unde este plin! E full! Sudul s-a populat. În Mamaia trebuie să mergi jumătate de oră ca să ajungi la mare. Nu știu dacă era necesar să lărgești așa mult plaja. Poate doar dacă nu sunt ceva interese acolo, să construiești niște hoteluri pe limba aceea de plajă. Sunt șmecheri pe acolo.

Fac naveta în SUA din 1992. La început am mers în vacanțe, apoi pentru spectacole. E adevărat că am și fata acolo… iar vara vin aici, obligatoriu. Pentru că aici e sufletul meu, la mare. De vreo 40 de ani, în fiecare vară, vin la mare.", a declarat Gheorghe Gheorghiu, pentru sursa citată.

Gheorghe Gheorghiu și soția lui [Sursa foto: Facebook]

Fiica lui Gheorghe Gheorghiu s-a stabilit de ani buni în America

Dacă Gheorghe Gheorghiu nu s-a putut obținui nici acum cu traiul de peste Ocean, nu același lucru putem spune și despre fiica lui. Andra, în vârstă de 33 de ani, s-a stabilit încă de mică în SUA și a reușit să-și creeze o carieră de succes: "Fiica mea lucrează, e ok. Face ținute, dar aici nu deschide un magazin pentru că e greu. Mai ales că ea nu stă în țară, acolo e viața ei, cum e viața mea aici. Acolo și-a clădit viața, este de mică în America. Ea s-a adaptat, eu nu! Dar o duc bine, frumos, călătoresc…", a mai spus Gheorghe Gheorghiu.

Gheorghe Gheorghiu și fiica lui [Sursa foto: Facebook]