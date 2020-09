Reintoarecerea lui Yildiz da nastere unui intreg vacarm in conacul familiei Argun. Erim are o iesire necugetata cand o revede pe presupusa criminala a mamei sale. Sahika este extrem de suparata pentru ca Yildiz i-a stricat planurile, chiar in ziua in care ar fi trebuit sa se logodeasca cu Halit.

Afaceristul insa este foarte fericit cand afla ca Yildiz ii va darui un baiat. In acelas timp, ceilalti membri ai familiei Argun il sfatuiesc pe Halit sa faca un test de paternitate, dar barbatul refuza categoric acest lucru. Sahika este cea care alimenteaza, din umbra, intregul haos din familia Argun.

Certurile nu intarzie sa apara atunci cand Zehra, fiica cea mare a lui Halit, Sahika, si Yildiz se intalnesc. Ceea ce nimeni nu stie este ca atat disparitia lui Yildiz, cat si reintoarcerea ei in sanul familiei Argun au stransa legatura cu Ender.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un episod plin de suspans din “Pretul fericirii”, la Kanal D.