Ce se întâmplă în familia Mirelei Vaida începând de astăzi?! Prezentatoarea TV abia și-a stăpânit emoțiile: „Doamne ajută”

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Realizatoarea unei cunoscute emisiuni TV, Mirela este foarte apreciată de către români și a reușit să își construiască o carieră de succes.

Chiar dacă apare aproape zilnic pe micile ecrane, asta nu înseamnă că prezentatoarea își neglijează familia.

Familia Mirelei Vaida trece prin schimbări, care au un mare impact asupra vedetei. [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida, emoționată pentru fiul său

Astăzi, 5 septembrie, este o zi foarte importantă pentru Mirela. Fiul său, Vladimir, a început astăzi clasa pregătitoare.

Cel mic a fost însoțit la grădiniță de mama lui și de frații săi, care au venit să-l încurajeze și să îi fie alături în una dintre cele mai emoționante zile din viața sa.

Înainte să meargă la unitatea de învățământ, toți copiii Mirelei Vaida au trecut mai întâi pe la biserică, unde s-au rugat ca noul an

școlar să le aducă doar lucruri bune.

Vladimir este cel mai mic copil al Mirelei Vaida, însă nu este singurul membru al familiei care a început să învețe de astăzi. Și ceilalți micuți ai celebrei prezentatoare, Carla Maria și Tudor s-au întors pe băncile școlii. Cu această ocazie, Mirela le-a transmis celor mai importante persoane din viața ei un mesaj emoționant.

„De azi avem doi școlari și un preșcolar! A intrat și Vladimir în clasa pregătitoare, cu mari emoții, cu noi colegi, cu o clasa frumos aranjată și cu doamna învățătoare extrem de zâmbitoare! Dar, pentru că fiecare nou început trebuie să se facă cu „Doamne ajută!”, la prima ora a dimineții copiii au vrut să meargă la biserica! Și așa am făcut! Doamne ajută tuturor copiilor în noul an școlar, cu sănătate, continuitate, succes și împliniri! Să avem un an bun alături de ei!”, a scris prezentatoarea pe contul

său de Instagram.