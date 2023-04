„Să mă mângâie și să aibă grijă de mine” Ce se întâmplă în viața amoroasă a Ancăi Țurcașiu? Vedeta a dat tot din casă

In articol:

Anca Țurcașiu și fostul soț, medicul Cristian Georgescu, au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă, după 22 de ani de căsnicie, au luat decizia de a merge pe drumuri separate. Cei doi au un băiat împreună, pe Radu Cristian, în vârstă de 23 de ani, care s-a căsătorit cu alesa inimii lui, Andreea, în aprilie anul trecut.

Timp de un an, Anca Țurcașiu nu a dezvăluit ce se petrece în viața sa amoroasă, fiind discretă, însă acum a oferit detalii și a recunoscut dacă există sau nu un bărbat în viața sa.

Anca Țurcașiu, despre viața sentimentală

Anca Țurcașiu a fost căsătorită timp de 22 de ani cu tatăl fiului ei, medicul Cristian Georgescu. Cu toate acestea, anul trecut, cei doi au hotărât să pună capăt căsnicie și fiecare să meargă pe drumuri separate. Vedeta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, însă acum simte că a renăscut, iar divorțul a făcut-o să își dea seama că este o femei puternică și că există viață după despărțire.

Deși timpul a trecut, actrița nu și-a refăcut viața amoroasă și crede că acest fapt este din cauză că bărbații sunt prea intimidați de ea. Cu toate acestea, vedeta rămâne pozitivă și își pune speranța în Dumnezeu, știind că îi va trimite bărbatul potrivit, la momentul potrivit.

Anca Țurcașiu nu mai vrea relații doar de dragul de a fi cu cineva și este pregătită să aștepte oricât de mult.

De asemenea, vedeta recunoaște că nu are așteptări mari de la un bărbat, singura pretenție este ca viitorul partener să aibă grijă de ea și să o facă fericită.

„Din păcate nu, îmi doresc un partener de viață, dar nu a apărut. Bărbații, probabil, că sunt ori prea intimidați de mine sau habar nu am, nici nu prea mă interesează, dacă apare, apare. Când vrea Dumnezeu să fie, va veni acela, the one. Eu nu mai am timp să mai accept relații doar să fiu cu cineva și să nu fiu mulțumită. Nu am niște așteptări foarte mari, dar e normal să am așteptări. Și îmi doresc un partener care să mă mângâie și să aibă grijă de mine”, a mărturisit Anca Țurcașiu, pentru impact.ro.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]