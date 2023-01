Ce se întâmplă între Anda Adam și soțul ei, la scurt timp după ce s-au căsătorit? Artista, mai radicală ca niciodată: "Nu se pune problema"

In articol:

Anda Adam trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Chiar înainte de sărbători, artista și logodnicul ei, Yosif Mohaci, au decis să-și ducă relația la un alt nivel și să se căsătorească.

Acum, la scurt timp după ce și-au întemeiat o familie, cei doi au stabilit și unde vor locui, dat fiind faptul că ambii au proiecte în desfășurare pe plan profesional.

Anda Adam și soțul ei, decizie radicală după căsătorie: "Vom locui tot în România"

La scurt timp după ce și-au unit destinele, Anda Adam și Yosif Mohaci au luat o hotărâre importantă pentru relația lor. Artista a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să locuiască în România.

Chiar dacă bărbatul are mai multe afaceri în străinătate și va trebui să se împartă între viața profesională și cea personală, acesta a înțeles că artista nu dorește să-și abandoneze proiectele muzicale și să părăsească țara natală: "După nuntă vom locui tot în România, dar vom pleca frecvent și unde are el treabă, și unde mai are el afaceri. Nu se pune problema să mă mut în Elveția, să-mi abandonez proiectele.", a declarat Anda Adam, pentru playtech.ro.

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au căsătorit în mare secret

Anda Adam și Iosif Mohaci au dorit ca cel mai important eveniment din viața lor să aibă loc departe de luminile reflectoarelor, în mare secret. Doar familiile și câțiva prieteni apropiați le-au fost alături artistei și soțului ei în ziua cea mare: "Vă mulțumesc pentru toată urările. Vă mulțumim amândoi pentru toate mesajele frumoase de felicitare și urări de casă de piatră.

Să dea Domnul să fie de beton, nu de piatră, și vă urăm încă o dată și vouă sărbători fericite. Pentru noi, acesta este cel mai frumos cadou de Crăciun și vă mulțumim că ne sunteți alături.", au fost primele declarații ale Andei Adam, la scurt timp după ce s-a căsătorit.

