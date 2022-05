Ce se întâmplă la un an de la decesul Corneliei Catanga?! Aurel Pădureanu este extrem de dezamăgit: „Mă doare sufletul”

In articol:

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar în prezent, la un an de la decesul regretatei artiste, văduvul acesteia este încă îngenuncheat de durere și nu poate trece peste faptul că soția sa a trecut în neființă.

Așa cum a declarat în trecut, Aurel Pădureanu s-a ocupat de locul de veci al regretatei sale soții, dorindu-și să facă ceva frumos pentru cea alături de care și-a petrecut o bună parte din viață. Artistul s-a ocupat așa cum se cuvine de tot, iar acum trebuie doar să mai sosească materialele necesare pentru a se definitiva lucrarea la cimitirul unde Cornelia Catanga își doarme somnul de veci.

Mai precis, Aurel Pădureanu a comandat marmură, pe care să o pună la mormântul Corneliei Catanga, economisindu-și veniturile pentru a face locul de veci al regretatei sale soții cât mai special.

„Aștept să vină marmura, încă nu a sosit, trebuie să apară săptămâna aceasta. Trebuie să trimit lucrarea la cimitir. Am plătit tot, aștept doar să fac lucrarea definitivă.

O să fie frumos așa cum am putut, la micile mele posibilități, alții au zeci de mii de euro. Am făcut cum am putut”, a spus el, pentru ego.ro.

După moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu a fost uitat de toată lumea

Aurel Pădureanu susține că, după ce soția sa a trecut în neființă, acesta a fost uitat de toată lumea și nimeni nu îl mai caută pentru a-l mai întreba ce face ori cum se mai simte.

Totodată, artistul a mai spus că, cel mai probabil, multe persoane chiar s-au bucurat că soția sa a decedat și mulți oameni uită ajutorul pe care Cornelia Catanga l-a oferit de-a lungul vieții sale.

„Nu a mai fost nimeni (n.r. alături de el după moartea Corneliei Catanga). Nu te sună nimeni. Au fost câțiva oameni care m-au iubit enorm și m-au ajutat, dar nu își doresc să le pomenesc numele.

Restul, dintre prietenii care au mâncat o pâine cu Cornelia, și nici toate solistele nu m-au sunat. Un telefon nu am primit de la nimeni. Probabil că dispariția ei i-a bucurat. Nu se poate așa ceva, mă doare sufletul. Nu te ajută nimeni în țara aceasta.”, a mai povestit Aurel Pădureanu pentru sursa citată.

