Vestea ca tanarul de 25 de ani din Gorj este infectat cu coronavirus a venit azi-noapte, putin dupa ora 23:00. Pacientul si familia sa erau deja in izolare la domiciliu, dupa ce s-a stabilit ca barbatul a avut legatura cu italianul de 71 de ani - confirmat cu virusul mortal dupa ce s-a intors din Romania.

Imediat ce rezultatele au iesit pozitive, o izoleta a aparut la poarta casei sale, iar tanarul a fost luat cu targa si dus la Institutul Matei Bals, din Capitala. Starea lui este buna - spun autoritatile.



Primul roman confirmat cu coronavirus este angajat al unei fabrici din Gorj, unde cetateanul italian infectat a mers in timpul sederii in Romania. Ar fi fost amandoi in aceeasi incapere si ar fi avut, astfel, contact direct.



O alta ipoteza este ca tanarul ar fi contactat, de fapt, CO-VID19 din Germania, unde ar fi mers in vacanta inainte de 18 afebruarie. Acolo, autoritatile sunt deja in pragul unei epidemii iar cazurile se inmultesc de la o zi la alta. Insa aceasta varianta a fost infirmata de autoritati.

Ce se știe despre tânărul care s-a infectat cu coronavirus în România

Ar fi fost testat, asadar, dintr-o coincidenta: si anume ca a stat sub acelasi acoperis cu italianul bolnav. Dealtfel, nici iubita barbatului - care lucreaza la o banca si nici rudele apropiate n-au avut stari de rau, dar acum au fost plasate in carantina.

Grav e insa faptul ca, weekendul trecut, inainte ca tanarul sa fie izolat la domiciliu, a participat la o petrecere in comuna, impreuna cu seful fabricii unde munceste si cu alte zeci de persoane. Acum, autoritatile incearca sa-i identifice pe oameni, ca sa depisteze la timp eventuale noi cazuri de coronavirus.



Comuna in care locuieste tanarul este, de acum, pustie. Au fost inchise scolile si se fac dezinfectii in toate spatiile publice.

Pana acum, autoritatile anunta ca avem 99 de persoane in carantina, care insa au avut rezultate negative la coronavirus ai alte 7174 de persoane sunt izolate la domiciliu. Cei care prezinta simptome specifice acestui virus periculos sunt indemnati de specialisti sa sune la Directia de Sanatate Publica pentru a fi indrumati, apoi sa isi anunte medicul de familie, pentru a fi luati in evidenta si pentru a primi, astfel, concediu medical.