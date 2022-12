Ce se va găsi pe masa de Crăciun acasă la Mirela Vaida! Prezentatoarea TV a început pregătirile: „Abia aștept să vă arăt la final”

In articol:

Mirela Vaida a început pregătirile pentru masa de sărbători. Echipată corespunzător, s-a prezentat la datorie în bucătărie pentru a pregăti preparatele tradiționale de Crăciun. Chiar de la prima oră a dimineții, prezentatoarea TV s-a organizat și a gătit o bună parte din preparatele pe care le avea pe listă.

Venirea sărbătorilor de iarnă este un prilej numai bun pentru relaxare și voie bună, iar aceste lucruri nu pot veni la pachet decât cu un meniu pe măsură. Sarmalele cu afumătură și ciorba de perișoare sunt două dinte preferatele Mirelei Vaida, fără de care nu ar exista Crăciun. Chiar dacă în a doua parte a zilei urmează să apară pe micile ecrane, dimineața a dedicat-o gătitului pentru masa de Crăciun. Iată ce preparate se vor găsi de sărbători în casa Mirelei Vaida!

Citește și: Mirela Vaida a lipsit din emisiunea pe care o prezintă! Anunțul neașteptat făcut de Adrian Velea: „Sper să fie totul ok”

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Mirela Vaida, pregătiri intense de Crăciun

Mirela Vaida și-a pus fanii la curent cu lista de preparate care se vor găsi pe masă de Crăciun.

Astăzi s-a ocupat de nelipsitele sarmale și ciorba de perișoara, urmând să gătească salată de boeuf, ouă umplute și poate și cozonac. Chiar dacă este răcită, acest lucru nu a împiedicat-o pe îndrăgita prezentatoare TV să gătească de zori cele mai iubite preparate de sărbători.

Citește și: Pasiunea inedită pe care o are fiica Mirelei Vaida. Prezentatoarea TV este tare mândră de copiii ei: „Doar din pasiune”

„Nu știu eu sun sunteți voi la ora asta cu pregătirile pentru masa de Crăciun, dar eu de dimineață, deci eu sunt răcită cobză, m-am apucat de sarmale. Am aici umplutura, aici am tot ce pun printre sărmăluțe și aici am foile de varză, cotorii și toate cele necesare. Și tot de dimineață, ciorbița de perișoare este gata. O să vă arăt imediat ce bună e, am fiert-o de dimineață, am pus-o la rece, sunt bine și mă duc la emisiune și azi, și mâine și după aceea stau liniștită că nu mai am de făcut de salata de boeuf și, nu știu, cozonăcel, vedem noi, dar sarmalele sunt importante să-mi iasă...a, și ouă umplute. V-am zis că fac sarmale, dar la mine la Moldova se fac mari, să ai ce să mănânci, că dacă le faci două lingurițe, mai mult varza... pune frate carne, pune afumătură, ia uitați-vă, deja ma terminat primul rând în oală, iar acum mă apuc să pun, bineînțeles, un pic de cârnăcior printre ele, un pic de costiță afumată, un pic de slăninuță, cum îi place românului să mănânce, gras, afumat, cu multe condimente. Abia aștept să vă arăt la final, sper să termin astăzi. Spor și vouă!”, a spus Mirela Vaida pe rețelele de socializare.