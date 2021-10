Ce se va întâmpla cu numărul cazurilor de COVID-19 în perioada sărbătorilor de iarnă?! Epidemiologul Octavian Jurma vine cu explicații

In articol:

Epidemiologul Octavian Jurma vine cu noi previziuni în legătură cu numărul infectărilor de coronavirus, din perioada sărbătorilor de iarnă, ce se apropie. Specialistul aduce vești bune pentru româniprivind evoluția pandemiei de COVID-19 de la noi din țară. Medicul este de părere că valul patru a intrat într-o fază descendentă încă de săptămâna trecută și că dacă restricțiile se vor relaxa de sărbători, atunci o s-o luăm de la capăt de anul viitor.

„ Veşti bune, suntem în faza descendentă încă de săptămâna trecută. Veşti proaste: avem o nouă premieră negativă, suntem singura ţară din Europa (probabil a doua din lume după Brazilia) care a permis unui val epidemic să evolueze nestânjenit până la vârf. Este foarte posibil ca saptamana trecuta sa fi atins varful valului 4-Delta cu 18,863 cazuri in 19 octombrie 2021, chiar in ziua in care Presedintele Iohannis si-a declarat ingrijorarea si a convocat o sedinta pentru ziua urmatoare.

Tot în ziua următoare media mobilă la 7 zile a început să scadă uşor pentru prima dată în valul 4-Delta definind un platou uşor descendent, iar în această săptămână scăderea s-a accentuat (…) Există o suspiciune legitimă că saturaţia numărului de teste accentuează aspectul descendent însă este aproape imposibil să se testeze mai puţin decât se testează deja în România fără să se încalce flagrant legea. Putem spune că în România testele urmează curba infectărilor şi nu o mai preced încă de la începutul lunii octombrie”, a scris Octavian Jurma, pe Facebook.

Previziunea făcută de Octavian Jurma

Specialistul spune că „măsurile anunţate marţi şi adoptate joi ca să intre în vigoare luni nu aveau cum să producă o scădere încă dinainte de a fi anunţate”.

„ Dacă erau introduse a doua zi ar fi putut să ascundă atingerea naturală a vârfului şi să îl atribuie măsurilor. Amânate cu o săptămână, rolul lor este mai degrabă propagandistic ca să poata spune că prin aceste masuri au învins pandemia. Experimentul infectarii de turmă a reuşit în România nu doar datorită neglijenţei, ci şi pentru că pandemia a fost asistată activ. Piedicile lăsate de medici în calea pandemiei, atât cele din valurile 2 şi 3, cât si cele stabilite în vară şi luna septembrie, au fost sistematic eliminate în mod activ de factorii politici sub pretextul „nu ne permitem”. Ei bine, asta inseamna că ne-am permis să lăsam pandemia să ucida un român la fiecare 4 minute şi că ne permitem catastrofa umanitară care însoţeşte un val epidemic lăsat să se dezlănţuie asupra populaţiei”, a mai precizat epidemiologul.

De altfel, Jurma a ținut să specifice că va urma o perioadă de scădere rapidă a numărului de cazuri de coronavirus. „Vom coborî astfel (media mobila) sub 10,000 la inceputul lunii noiembrie (finalul săptămânii viitoare) şi sub 5,000 de cazuri pe zi la finalul lunii noiembrie. Dacă în decembrie vom continua să coborâm sau vom intra într-un platou depinde de cum va continua vaccinarea şi de gradul de conformare cu măsurile anunţate. Pentru medici decembrie este de asemenea luna în care vor putea să înceapă să respire şi eventual să îşi ia o binemeritata vacanţă. Dacă politicienii se vor grăbi iarăşi să relaxeze totul şi să declare pandemia închisă ca să fure populist startul de sărbători o să o luăm de la capăt şi anul viitor. Coşmarul va mai continua deci 2 săptămâni şi nu exclud ca marea relaxare de la debutul valului să fie urmată şi de marea musamalizare la finalul valului, tocmai pentru a se putea erija în eroi salvatori”, a mai scris Ovtavian Jurma, pe Facebook.