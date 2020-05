Ce semnificatie au vinul, coliva si colacii impartiti la parastase?

In articol:

Legat de parastasele organizate in Biserica Ortodoxa, exista traditia de a imparti anumite alimente care pot fi preparate in casa sau pot fi comandate special unei agentii de pompe funebre care pe langa preparatul lor se va ocupa si de alte detalii. Dintre aceste alimente aparte enumeram vinul, coliva si cozonacii, despre care vom vorbi pe larg in randurile ce urmeaza.

De ce se imparte vin la parastase?

Asa cum Mantuitorul Iisus Hristos le-a spus apostolilor la Cina cea de Taina, vinul reprezinta sangele Sau jertfit pentru noi. De asemenea, tot aceasta bautura a mai fost folosita si pentru a i se imbalsama trupul dupa coborarea de pe cruce. Intr-unele locuri vinul este denumit apaus, dupa un cuvant latinesc vechi care inseamna sfarsit sau odihna. De aceea, pornind de la aceasta semnificatie, preotii il toarna in forma de cruce peste coliva, dar si peste morminte ca simbol al vietii de apoi care urmeaza dupa aceasta.

Care este semnificatia colivei?

Pentru romani graul transformat in paine a fost si este mancarea de baza. De aceea, si coliva, un desert special gatit in cinstea mortilor, se prepara tot din grau si nu din alte cereale. In Biblie se aminteste de grau ca simbol al invierii considerandu-se ca drumul omului prin viata este asemanator cu cel al boabelor de grau. La fel cum acestea trebuie ingropate in pamant pentru a incolti si a reveni din nou la viata, si omul trebuie mai intai sa moara si sa se ingroape ca sa se trezeasca la viata vesnica. Astfel, graul din coliva reprezinta trupul mortului, iar toate celelalte ingrediente dulci sunt alese special pentru a simboliza dulceata vietii de apoi pe care ne rugam sa o cunoasca decedatului, in gradina Raiului. De asemenea, inca un obicei legat de coliva si practicat la parastase este acela de a o legana in timp ce preotul canta in biserica sau la mormant Vesnica Pomenire. Si acest lucru aminteste de invierea Mantuitorului si simbolizeaza cutremurul care s-a petrecut inainte de marele eveniment.

De ce se impart colaci la parastase?

Colacii sunt niste covrigi moi, de forma rotunda, care se prepara precum coliva, tot din grau. Din punct de vedere lingvistic, denumirea lor se pare ca are origini ebraice, deoarece in limba ebraica challah este termenul folosit pentru a denumi painea dospita. Forma colacilor, un cerc fara inceput si fara sfarsit, aminteste credinciosilor de faptul ca moartea nu este cum s-ar crede un capat de lume, ci doar o etapa dintr-o existenta care in cele din urma dainuie la infinit.

Cui se impart vinul, coliva si colacii la parastase?

Vinul, coliva si colacii se impart la parastase tuturor credinciosilor prezenti in biserica la acel eveniment. De aceea, este bine ca cel care le imparte sa aduca ceva mai multe alimente decat pentru numarul celor pe care i-a invitat la parastas deoarece se poate ca la slujba respectiva sa participe si alte persoane care s-ar bucura de pomana. Toate aceste trei alimente pe langa alte feluri de mancare gatite de cel care organizeaza parastasul, se pot aseza in pachetele si imparti celor din biserica, dar si acasa, rudelor, vecinilor si prietenilor.

In contextul societatii actuale, cand lumea a devenit din ce in ce mai ocupata cu grijile cotidiene, serviciul, familia si alte preocupari, respectarea traditiei parastaselor a devenit extrem de dificila. Dar, din fericire, pentru cei care nu doresc sa lase un astfel de eveniment sa treaca pur si simplu, fara a cinsti memoria celor dragi care nu mai sunt, exista posibilitatea de a contracta servicii funerare de parastas care pe langa cumpararea si pregatirea tuturor celor necesare, pot include si impartirea darurilor la biserica. Astfel, in cel mai simplu si mai elegant mod cu putinta si oferind produse de cea mai buna calitate, poti duce mai departe traditia si te ruga pentru morti chiar si in ziua de azi, asa cum o faceau odinioara bunicii si strabunicii nostri.