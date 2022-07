Ce sfat are Rareș Bogdan pentru oamenii săraci din România. Răspunsul care a uimit-o și pe Denise Rifai

In articol:

Românii în știu pe Rareș Bogdan de pe scena politică, fiind un membru vocal al PNL.

Europarlamentarul a vorbit în emisiunea lui Denise Rifai despre viața sa personală, aspect mai puțin cunoscut pentru români.

Rareș Bogdan spune că este un politician care ajută oamenii și atunci când vine vorba de sărăcie îi îndeamnă să creadă că lucrurile se pot schimba în bine.

Ce sfat are Rareș Bogdan pentru românii săraci

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, Rareș Bogdan a fost întrebat și ce sfaturi are pentru românii săraci din țară, iar politicianul a oferit un răspuns emoționant. Deși poate că mulți nu se așteptau, europarlamentarul a dezvăluit faptul că este un politician care ajută oameni, iar unul dintre aceste a gesturi a fost chiar înainte de a ajunge în platoul Kanal D.

Rareș Bogdan îi sfătuiește pe românii săraci să aibă credință și să nu își piardă niciodată speranța că lucrurile vor putea fi mai bune.

„Să creadă în Bunul Dumnezeu și să facă eforturi să creadă că lucrurile se pot schimba în bine. Eu sunt un om care ajută, ajut cât pot, ajut mai mult decât vorbesc de ajutor, pentru că nu voi vorbi despre asta.

Inclusiv venind la dumneavoastră la emisiune am ajutat un om din Piața Universității, care a fost cu mine la demonstrații, nu e un om bogat, are 2 fete de care se ocupă, a primit 3 mame cu copii din Ucraina și m-a sunat să-l sprijin și îmi pare rău că nu am putut săptămâna trecută ”, i-a mărturisit Rareș Bogdan lui Denise Rifai.

Lecția pe care Rareș Bogdan i-a transmis-o fiului său

Politicianul a mărturisit că situația sa financiară a fost întotdeauna bună, provenind dintr-o familie înstărită și fiind căsătorită cu fiica unui important afacerist din România. Totuși, Rareș Bogdan și-a dorit ca și fiul său să aibă o idee clară asupra faptului că există și persoane mai puțin fericite și copii care nu au tot ce își doresc.

„Eu am trăit într-o familie în care nu ne-a lipsit nimic. Am avut mult, iar după Revoluție ne-am obținut o parte din proprietăți, încă nu toate, mai avem. M-am căsătorit cu o fată mult mai bogată decât mine, socrul meu este multimilionar.

Am procedat ca bunicul meu, a fost un model...însă nu de asta, pentru că m-am îndrăgostit de ea. Atunci când ai trebuie să te gândești la cel care nu are. Când ne putem la masă, le spun copiilor meu atunci când solicită 2 feluri de mâncare și una nu îi place: "vezi că sunt copii ca tine care nu au." Din fericire, fiul meu a învățat treaba asta, fata e prea mică, nu-mi dau seama cum va reacționa. Important e că atunci când pui capul pe pernă să nu ai reproșuri și în fața lui Dumnezeu atunci când mergi spre porțile cerului, să nu ai regrete și să te arunce în cazanul cu smoală. Pe mine să mă arunce în Rai când o fi”, a explicat Rareș Bogdan la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Va fi Rareș Bogdan primul jurnalist care va ajunge președintele României?!

Denise Rifai a atins și un subiect în privința căruia românii sunt extrem de curioși. Este sau nu Rareș Bogdan viitorul candidat la alegerile prezidențiale.

Diplomat ca întotdeauna, europarlamentarul a explicat că nu este o variantă pe care să o excludă în viitor, însă nu va fi la următoarele alegeri prezidențiale.

„ Am un acut simț al ridicolului și al responsabilității în același timp. Nu mă consider astăzi suficient de bine pregătit pentru a aspira și nici nu am indecența de a aspira la președinția României, astăzi. Nu exclud că în viața asta, eu sunt tânăr, am timp, dar în niciun caz la următoarele alegeri nu voi fi un candidat PNL. În schimb, îmi voi folosi toată experiența pentru a sprijini candidatul PNL.

Nu voi accepta un candidat din partea PNL decât un candidat PNL. Nu voi aplauda un candidat PSD susținut de PNL, ca să fie clar. Respect deciziile partidului, dar vreau să cred că PNL are suficientă maturitate încât să înțeleagă că șansa lui este un candidat bun. Și noi avem nume extrem de bune care poate fi oricând candidat.

Pentru primul tur, PNL trebuie să fie candidat. Nu voi fi în niciun caz eu, lucrurile să fie clare. Am decența să spun că în acest moment sunt oameni mult mai bine pregătiți. Peste 10-15 ani mai putem sta de vorbă, până atunci mai învățăm ”, a explicat Rareș Bogdan, la Kanal D.

