Ce sfat de viață a primit Dorian Popa de la Teo Trandafir, atunci când încă nu era celebru? Și-a adus aminte de el când și-a pierdut toți banii! "A fost dureros"

Dorian Popa este unul dintre cei mai înstăriți artiști de la noi. A pornit de jos, după ce s-a făcut remarcat în cadrul unui serial, apoi cu pași mici dar siguri a urcat treaptă cu treaptă către succesul de care se bucură azi.

De la actor a ajuns cântăreț, apoi a trecut pragul mai multor emisiuni TV, a cunoscut și succesul în online, iar de când și-a ridicat propria casă, una ce se învârte după soare, în Domnești, Dorian Popa și-a mai dezvoltat o pasiune.

Dorian Popa a învățat lecția afacerilor după ce a pierdut zeci de mii de euro

De ceva timp, artistul face partea din lumea afacerilor cu imobiliare, construind acum de la zero un complex rezidențial de case, valoarea uneia trecând de 100.000 de euro.

Însă, până să ajungă să întoarcă banii cu lopata, Dorian Popa spune că a învățat pe pielea sa ce este ghinionul, greșeala și cum să înveți din lecțiile primite.

Înainte de a avea propriile afaceri, cântărețul s-a asociat cu cineva și astfel a pornit un mic business, despre care spune că a fost greșeala vieții sale.

Acela fiind și momentul în care a pierdut o sumă de bani care la vremea respectivă a fost o gaură uriașă în buzunarul său.

Păgubit, dar cu lecția învățată, acum Dorian Popa vine cu un sfat pentru cei care se află la început de drum în domeniul afacerilor. Acestea îi îndeamnă, oricât de greu știe că ar putea fi, să se descurce mereu singuri.

”Sincer vorbind, singura afacere proastă pe care am făcut-o, a fost o asociere, motiv pentru care acum încerc să fac tot posibilul să evit acest tip de business și chiar îi sfătuiesc pe cei care nu sunt neapărat experimentați în afaceri să caute să nu se asocieze, e greu…”, a spus Dorian Popa, notează Click.

La vremea respectivă, logodnicul lui Babs spune că a pierdut peste 15.000 de euro, ceea ce l-a pus la pământ.

Dar, pentru că la începutul carierei sale a avut un mentor grandios, pe Teo Trandafir, Dorian Popa spune că, atunci când era la pământ, și-a amintit vorbele pe care, cândva, i le-a spus prezentatoare.

Astfel, celebra moderatoare a ajuns să fie un mentor pentru Dorian Popa, iar vorbele sale să cântărească enorm în alegerile, deciziile și faptele acestuia.

Atunci, vedeta i-a spus că orice eșec îl va face să prețuiască mai mult succesul și orice rău îi va aduce ulterior o mai mare bucurie.

”Având în vedere subiectul de care vorbeam mai sus, în acea asociere am pierdut nu mai mult de 15.000 de euro, cred. A fost dureros pentru că acum ceva ani de zile pentru mine însemnau foarte mulți bani, însă omul din greșeli învață și cred că orice pierdere în afaceri este un "wake-up call" extraordinar. Plus că Teo Trandafir îmi spunea la cursuri: Nu poți știi ce e ăla succesul, până nu cunoști eșecul! La fel cum nu am putea să știm ce este binele fără să știm ce răul”, a mai spus artistul.