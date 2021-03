Ce spune Carmen Harra despre protestele din întreaga țară: ”Vă vorbesc despre asta de doi ani! Doamne ajută!”

In articol:

Carmen Harra le-a mărturisit internauților ce crede despre protestele din întreaga țară. După ce mii de români au ieșit în stradă, în marile orașe din țară, împotriva restircțiilor impuse de autoritățile române, Carmen Harra crede că va pica Guvernul: ”Revoluția din România se va accentua, ducând la căderea conducerii, plecarea lui Arafat și instalarea unui nou guvern! Sunteți gata? Vă vorbesc despre asta de doi ani! Doamne ajută!”.

Ce părere au internauții despre spusele prezicătoarei

În urma mesajului postat de Carmen Harra au apărut și reacțiile în mediul online: ” Probabil că din vara când Luna Neagra se mută în Gemeni vor plati și ei: Iohannis, Arafat, Orban, Vela sunt Gemeni și nu și au creat o karma buna deloc fata de poporul român. Eu personal mi-l doresc pe Calin Georgescu, este Berbec, pare un om integru și spiritualizat”/ ”Doamna Carmen, vă contraziceți singură, va respect, dar nu cred o iota din ce spuneti Anul trecut ați zis că o să pice guvernul și Iohannis și că o să vină un nou președinte care nu are de a face cu politica. O să vedem că până acum nu s-a adeverit in niciun an! Luna noiembrie, imediat după alegerile parlamentare”, sunt doar câteva din reacțiile internauților la postarea prezicătoarei.

Carmen Harra[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Citeste si: Anunț îngrijorător despre următorul cutremur major din România! Cine a dat vestea: „Pregătiți-vă!”

” Doamne ajută! Dumnezeu ne iubește și ne eliberează de întunecați”, ”Se pare ca ține tare de poziția lui!”, ”Nu știu cu ce preț vom reuși, dar și încrederea este zdruncinată tare mult. Alții ce vor urma vor face ceva din ce a mai rămas din țara noastră?”, ”Doamne ajută..dar oare cine va veni la conducere….că ne cuprinde teama și de mai rău”.

Citeste si: Profețiile lui Nostradamus pentru 2021. Ce se va întâmpla după pandemia de coronavirus

”Să vă audă Dumnezeu şi aşa să fie!! Poate mai avem o şansă de salvare până nu ne „desființează” efectiv ca şi nație, ca şi oameni…”, ”Pleaca unii, vin alții, asta nu va schimba mare lucru, indiferent cine va veni, pentru ce vremuri vor veni, tot mai greu va fi. Vai de noi. Nu ne rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu. Doamne ajută să fie bine!”, mai spun oamenii, despre prezicerile făcute de Carmen Harra despre protestele anti-restricții din marile orașe ale României.