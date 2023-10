Ce spune Cătălin Botezatu despre zvonul potrivit căruia ar fi existat o relație amoroasă între el și Elena Ceaușescu: „Toate prezentările erau private”

In articol:

Denise Rifai l-a întrebat pe Cătălin Botezatu dacă a fost amantul Elenei Ceaușescu înainte de Revoluție. Creatorul de modă s-a ferit să ofere un răspuns direct la această întrebare roșie, chiar dacă prezentatoarea emisiunii a insistat.

Creatorul de modă nu a făcut lumină în privința acestui subiect și a lăsat ca fiecare să interpreteze cum vrea răspunsul oferit la această întrebare delicată.

„Toate prezentările de care vorbești tu erau private și în aceste prezentări participau toți colegii mei și colegele mele. Într-adevăr era așa cum ai zis tu...patru fotolii. Da! Eram...dar nu am răspuns „da” la întrebarea ta. Da, eram unul dintre preferați, eu știu, manechini, care îi ofereau flori doamnei Elena Ceaușescu. Da, se făceau niște controale drastice tuturor manechinilor și manechinelor înainte de a intra în această prezentare, de către din cei din sistemul de security, iar la ultima întrebare lasă-mă să nu-ți răspund.”, a spus Cătălin Botezatu.

Denise Rifai a insistat să primească un răspuns la întrebarea sa roșie: „Deci nu-mi răspunzi la întrebare, să înțeleg că răspunsul e „da” și îți place să-l spun eu!”.

Cătălin Botezatu a dat imediat replica: „Ți-am explicat niște lucruri. Nu, răspunsul poate să fie și nu și îmi place să-l spun eu. Altă întrebare?”.

Apropierea față de Elena Ceaușescu l-a ajutat mult în carieră pe Cătălin Botezatu

Creatorul de modă a fost un burlac râvnit în România mult timp. Se pare că printre pretendentele sale s-a numărat și Elena Ceaușescu. În timpul regimului comunist, Cătălin Botezatu a devenit celebru ca model, fiind unul dintre preferații Elenei Ceaușescu, cu care a reușit să se împrietenească.

La un moment dat, prietenia lor a început să nu nu mai fie văzută cu ochi buni, iar mulți oameni au început să speculeze că între cei doi ar exista ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie. Aceste zvonuri circulă și astăzi. Cătălin Botezatu a subliniat în repetate rânduri că nu a fost ușor pentru el să fie preferatul Elenei Ceaușescu.

„Au urmat și intimități, dar mai târziu… Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii. S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment”, a mai declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.