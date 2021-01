Ce spune mama Alexandrei Stan despre evoluția Faimoasei la “Survivor România” și cum trăiește fiecare ediție, din fața micului cran „Simt că-mi iese inima din piept!”

Daniela Stan, mama Faimoasei de la “Survivor România” a mărturisit că trăiește intens fiecare ediție a reality-ului de la Kanal D, fiecare evoluție sportivă a Alexandrei Stan pe traseele sportive fiind urmărită cu sufletul la gură de părinții acesteia, care o susțin din fața micului ecran. Aceasta a povestit ce sfaturi i-a dat fiicei sale, înainte de a se aventura în competiția care îi testează la maximum limitele fizice și psihice.

A afirmat, totodată, că Alexandra are un mod aparte de a-și exterioriza trăirile, condițiile dificile în care trăiește la “Suvivor România”, dorul de casă și de familie sunt motivele care o pun uneori în dificultate.

„Cred că îi este greu, dar cred că se va descurca. Ea își exteriorizează foarte mult emoțiile, ca să se elibereze. Am sfătuit-o, am vorbit mult înainte să plece, să nu țină în ea. Este un mod de vindecare. Începe să își spună cuvântul lipsa hranei, deși ea este învățată să mănânce puțin, e vegetariană. Condițiile și depărtarea, fără comunicarea cu noi, își spun cuvântul. Eu stau numai cu pastile. Nu am probleme cu inima, dar am emoții foarte mari, simt că-mi iese inima din piept. Soțul meu se uită și este foarte încordat, o încurajează <hai, mai tată!>, <hai, scumpa lui tată, hai iubita mea, hai că poți!>. De multe ori îl temperez, îi spun că o să fie bine. Totul este să nu se accidenteze, eu mă rog la Dumnezeu să nu pățească ceva rău, este cea mai mare grijă a mea”, spune mama Alexandrei Stan.

Mama Alexandrei Stan a povestit din anii de copilăriei ai fiicei sale, la malul marii, și ce preferințe culinare avea Faimoasa de la „Survivor România”. Totodată, aceasta confirmă teama de înălțime pe care o are fiica sa, mărturisind că are încredere în ea că și-o va depăși.

„Teamă de apă nu avea. De mică a crescut pe malul marii. Pleca cu prosopul de gât, cu copiii, veneau la prânz, mâncau și plecau iar până seara la șapte. Nu doreau să mănânce decât salată de roșii și cartofi prăjiți. De înălțime are într-adevăr frică și mă moștenește pe mine, eu am frica asta de înălțime. Ea în subconștientul ei știa că vor fi probe din acestea, cu înălțime, dar a dorit să își depășească fricile. De aceeea se exteriorizează așa, țipă”, povestește mama Faimoasei.

Cum se va descurca Alexandra Stan și care va fi evoluția ei pe traseele din Republica Dominicană veți putea urmări de joi până duminică, de la ora 20:00, la „Survivor România”, reality-ul iubit de milioanele de fani!