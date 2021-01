Ce spune Marian Godină despre vaccinul anti-COVID19: ”Am fost întrebat și eu care mi-e opțiunea”

Marian Godină, despre vaccinul împotriva coronavirusului! Ce a scris omul legii pe Facebook!

Marian Godină este ironic la dresa persoanelor care nu vor să se vaccineze. Polițistul a fost întrebat la locul de muncă despre opțiunea lui, iar mai apoi a povestit întâmplarea în mediul online.

Marian Godină a mărturisit că a citit pe internet diferite păreri cu privire la vaccinul anti-coronavirus, iar mai apoi și-a pus întrebarea dacă să se vaccineze sau nu. „Pentru că au început să se facă listele la serviciu cu cei care vor să fie vaccinați, am fost întrebat și eu care mi-e opțiunea. Am citit pe net părerile ambelor tabere, pro și contra, iar apoi, înainte de a răspunde, mi-am pus întrebarea: Să mă vaccinez „s-au să nu m-ă vacinez”?”,a scris Marian Godină, pe pagina sa de Facebook.

Marian Godină și-a făcut public salariul

Marian Godină este cunoscut pentru sinceritatea lui, iar în urmă cu ceva timp, fiind întrebat despre ce sumă primește de la Poliția Română, omul legii a făcut public salariul.

În luna decembrie a lui 2020, într-o postare pe blogul său personal, Marian Godină a recunoscut ce salariu are. „Am luat 4.700 de lei. Nu degeaba, am muncit pentru ei, m-am trezit uneori la 3.00 dimineaţa să mă duc la serviciu, am fost chemat din timpul liber de câteva ori, iar asta se întâmplă în fiecare lună.

Am muncit nopţi, sâmbete şi duminici. Deci nu am luat salariul stând acasă şi nici pe degeaba. Aş crăpa de ruşine să ies în stradă să spun că vreau mai mult de 4.700 de lei. Asta în timp ce m-aş gândi la oamenii ăia din privat, care au rămas fără serviciu sau care nici nu visează la un salariu ca al meu”,a precizat Marian Godină.