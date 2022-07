Ce sumă colosală trebuie să scoată din buzunar turiștii pe parcare, în Năvodari! 500 de lei pe oră, dacă vor un loc aproape de plajă

In articol:

Chiar dacă mulți români aleg să-și petreacă vacanțele peste hotare, în țări precum Grecia sau Bulgaria, sunt totuși foarte mulți oameni care nu vor să plece din România.

Așa se face că, an de an, litoralul românesc este plin, chiar dacă unii turiști spun că prețurile sunt prea mari pentru ceea ce primesc în schimb.

Pe lângă faptul că nu este accesibil pentru toată lumea, litoralul este și foarte aglomerat. Mulți turiști aleg să vină la mare cu mașinile personale, așa că locurile de parcare, care sunt oricum puține, devin cu adevărat neîncăpătoare pentru zecile de mii de vizitatori.

Cum se îmbogățesc unii în timpul verii pe spatele turiștilor: suprataxă pe locurile de parcare

Reprezentanții unui complex rezidențial au găsit o modalitate inedită de a profita de aglomerație și de locurile de parcare insuficiente. Oamenilor le-a venit o idee simplă prin care să facă bani pe spatele turiștilor disperați: închiriază locurile de parcare la un preț cel puțin nesimțit.

Astfel, turiștii disperați care nu au unde să își lase mașinile în Năvodari trebuie să scoată din buzunar 500 de lei pentru a putea parca timp de

o oră în spațiul pus la dispoziție de complexul rezidențial.

Presa locală speculează că suma exorbitantă nu are doar rolul de a aduce bani în buzunarele patronului complexului, ci că ar avea și un interes ascuns. Publicația Replica online scrie că, cel mai probabil, taxa de 500 de lei este menită să îi facă pe turiștii care nu sunt cazați în complex să nu parcheze acolo, pentru ca locurile de parcare să le rămână doar celor care închiriază și o cameră în blocurile de la malul mării.

Altă stațiune, același jaf la drumul mare față de turiști

Nici românii care au ales să-și petreacă concediul la Mamaia nu sunt cu mult mai câștigați. Turiștii care au venit în stațiunea de pe litoral cu mașina și care nu au apucat un loc de parcare la hotelul la care sunt cazați, nu sunt cu mult mai câștigați decât cei din Năvodari.

Administrația locală a stațiunii Mamaia a venit cu o soluție pentru cei care nu au mai prins locuri de parcare la cazări. Turiștii pot alege să își lase mașina pe locurile disponibile de pe spațiul public. Bineînțeles, contra cost.

Turiștii care parchează în Mamaia pe locurile puse la dispoziție de primărie trebuie să scoată din buzunar 20 de euro. Spre deosebire de Năvodari însă, cei care plătesc pentru o astfel de parcare în Mamaia își pot lăsa mașina acolo timp de 24 de ore.

Taxele de parcare nu se aplică însă doar pentru turiști. La fel de mulți bani trebuie să scoată din buzunar și localnicii dacă vor să parcheze pe locurile puse la dispoziție de administrația locală.

„Cât e vara stau într-unul dintre cele două apartamente pe care le am. În momentul în care invit la mine prieteni, parteneri de afaceri, sau chiriași pentru că pot da spre închiriere, aceștia trebuie să plătească 20 de euro pe 24 de ore, dacă își lasă mașinile parcate aici în Mamaia Nord. Eu când dau acum în chirie, îi iau omului o anumită sumă pe noapte, dar trebuie să-l anunț că mai are de plătit în plus față de aceasta și 20 de euro către primărie. De ce?”, spune proprietarul unor locuințe din Mamaia, Jean Neagu, pentru Observator Constanța.

Administrația locală a vrut să se asigure că stoarce bani de la fiecare șofer care ajunge în stațiune. Aceștia au impus o politică care spune că locurile de parcare nu pot fi transferate de la un șofer la altul, ceea ce îi enervează la culme pe cei care trebuie să-și lase mașinile în zonă.

„Chiar dacă parchează să zicem pe locul rezervat pentru mine, acesta corespunde numai numărului de înmatriculare al mașinii mele. Pe el dacă îl prinde poliția îl amendează”, a mai spus Jean Neagu.