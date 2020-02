Mulți români obișnuiesc să le mănânce, în special în sezonul rece, în preajma sărbătorilor de iarnă, dar puțini sunt cei care știu ce sunt cu adevărat jumările. Și mai puțini sunt cei care știu că jumările nu sunt un aliment nesănătos, așa cum se crede.

Jumările de porc sunt sănătoase și nu cresc colesterolul

Jumările conţin grăsimi monosaturate, care sunt foarte sănătoase şi chiar necesare organismului. Acestea îţi protejează inima şi nu cresc nivelul colesterolului. Pentru că, ceea ce consumi este de fapt colagen concentrat din pielea porcului, jumările au o cantitate foarte mare de proteine care sunt benefice masei musculare şi oaselor. Trebuie să țineți cont de conținutul de sare. Jumările sunt sănătoase doar dacă nu conțin foarte multă sare!

Rețetă tradițională de jumări de porc. Ce ingredient trebuie să adaugi în untura de porc pentru un plus de gust și savoare

Ingrediente

2 kg fleică de porc sau grăsime de porc împănată

1 ceapă

1 lingură de sare mare

1-2 linguri apă

Mod de preparare jumări de porc

Se taie grăsimea de porc în cuburi potrivit de mari, se pun într-un vas cu sită și se presară sare peste ele. Se amestecă bine cu sarea de câteva ori și se lasă la odihnit, la rece, timp de o zi.

A doua zi se pun jumările într-un ceaun, la foc mediu și se adaugă 1-2 linguri de apă. Se amestecă din când în când în ele să se rumenească uniform. Când se formează untura și jumările își schimbă culoarea, se adaugă o ceapă curățată și tăiată îm patru. Ceapa va da gust bun și aromă atât jumărilor cât și unturii, Când ceapa începe să se ardă, se va înlătura din untură.

Jumările nu trebuie uscate foarte rău, ci lăsate mai suculente atunci când le scoatem cu o paletă într-o sită.

Untura se strecoară și se pune în borcane de sticlă sterilizate, apoi se păstrează la loc răcoros.

Rețetă jumări de porc cu bere neagră

Ingrediente

1 kg slănină cu carne

200 ml bere neagră

sare

Mod de preparare

Slănina se taie cuburi şi, împreună cu berea, se pune într-un vas să se topească.

După ce s-a topit, jumările se scot pe şervete de hârtie, iar untura rezultată se aruncă, scrie unica.ro.

Se presară jumările cu sare numai după ce s-au răcit.

Rețetă jumări crocante

Ingrediente

slănină cu șorici

apă

sare

Mod de preparare

Slănina se taie în cubuleţe mici, de 4-6 centimetri. Acestea se pun la fiert într-un tuci cu sare şi apă cât să acopere bucăţile tăiate. După ce apa se va evapora şi în recipient va rămâne doar untura lichidă, bucăţile de slănină cu şorici şi mai lasă puţin la prăjit, tocmai pentru a ieşi crocante. Jumările sunt gata în momentul în care furculiţa intră în acestea, a declarat bucătarul arădean Adrian Pop pentru adevarul.ro.

Dacă dorim să avem jumările crocante trebuie să folosim doar şorici cu slănină. Trebuie evitat să folosim slănină cu puţină carne, deoarece, în acest caz, jumările ies puţin mai fragede. Oricum le dorim, jumările sunt simplu de preparat, iar rezultatul va fi unul apreciat. Jumarile se scot cu o paleta pentru a permite ca untura sa se scurga, a explicat Adrian Pop.

Rețetă jumări de porc ca în Banat

Cum se fac jumările de porc ca în Banat. Pentru a pregati jumarile aveti nevoie de 3 kilograme de slanina, sectionata de pe burta porcului, si de 200 de mililitri de apa. Se ia slanina si se taie in bucatele mici si se lasa si putina carne peste slanina. Dupa ce a fost taiata bucata de slanina ce doriti sa o transformati in jumari, arunca toata cantitatea intr-un ceaun si se adauga apa, care are rolul de a nu lasa bucatile de slanina sa se arda.

Toata grasimea se pune la foc mic si astfel bucatile din ceaun vor fierbe in grasime.

La un moment dat veti observa ca jumarile incep sa pocneasca si grasimea va incepe sa fumege usor. In acest moment dam vasul deoparte. Scoatem cu o supiera jumarile si le lasam sa se raceasca.

Untura care a ramas in ceaun o puteti pune in alte recipiente si apoi pusa in camara, scrie opiniatimisoarei.ro.

Jumările de porc nu sunt un aliment nesănătos, dacă este consumat cu moderație. Singurul detaliu de care trebuie să țineți cont atunci când mâncați jumări este cantitatea de sare folosită pentru a le prepara.