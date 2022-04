Ce talente are celebrul om politic Marian Vanghelie: „Sunt foarte talentat. Este de la natură!”

In articol:

Marian Vanghelie se luptă în prezent să-și demonstreze nevinovăția în dosarul „Economat”, instrumentat de DNA și judecat de Tribunalul București, în care este acuzat de trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și instigare la abuz.

Marian Vanghelie: „PSD-ul n-a reușit să câștige bătăliile în București până să vină Marian Vanghelie.”

Faptele datează din vremea în care acesta era încă primar al Sectorului 5, perioadă în care, susține el, „n-a făcut bani din politică.”

Vanghelie a fost un om politic care s-a bazat în special pe relația sa cu electoratul. De la sloganul „Garantat Vanghelie” care era imprimat pe afișele electorale ale liderilor PSD din 2008 până la „Vanghelioanele” organizate pentru cetățenii Sectorului 5 de Anul Nou, fostul primar s-a folosit de talentele sale ca să se ridice în politică, lucru pe care îl are de la natură, după cum a spus și în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Sunt mulțumit de ce am făcut! Sunt bun, dar sunt și al dracului! Sunt talentat de la natură. Eu nu am nevoie de o funcție. Funcția mea este Marian Vanghelie! Nu vă ascund faptul că, din cauza unor calități ale mele ascunse, de mic lider, am avut un nerv și îmi vine să nu renunț”,

sunt declarațiile lui Marian Vanghelie amintite de Denise Rifai în timpul discuției.

În replică, Vanghelie a explicat cum personalitatea sa și abilitățile de manager l-au ajutat să devină om politic influent în București.

„Am multe talente, în orice domeniu...și în business. Sunt foarte talentat! Este de la natură, pur și simplu. Vreau să spun un singur lucru: nu sunt îngâmfat, sunt un normal, sunt un om inteligent și știu să lucrez cu oamenii pregătiți.(...) La vremea când conduceam Bucureștiul, conduceam Giurgiu și conduceam Ilfovul, am făcut o lucrare sociologică pe fiecare județ în parte și am văzut exact ce-i interesează pe români. Pur și simplu a reieșit din lucrarea sociologică faptul că românii se leagă de liderii din administrația locală, pentru că de la ei simt că vine ceva în sprijinul lor. Am strâns toți cei 40 de candidați, aveam numai somități pe liste.(...) Era și Sergiu Nicolaescu în sală, erau rectori, erau oameni de știință și toți au fost de acord.(...) Marian Vanghelie este un lider și PSD-ul n-a reușit să câștige bătăliile în București până să vină Marian Vanghelie. Marian Vanghelie a reușit să-l învingă pe Traian Băsescu cu talente manageriale, cu inteligența de a folosi oamenii pricepuți pentru fiecare părticică”, a mărturisit Marian Vanghelie în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Marian Vanghelie: „Dacă nu intram în politică, astăzi eram printre cei mai bogați 3 oameni din România.”

În dosarul „Economat”, în care prejudiciul total se ridică la 256 de milioane de lei, Marian Vanghelie ar fi primit circa 80 de milioane de lei mită de la un om de afaceri. Tot în emisiunea lui Denise Rifai, filmată cu mai bine de un an înainte ca Vanghelie să aibă, din nou, probleme cu justiția, fostul edil al Sectorului 5 a pretins nu doar că nu a făcut bani din politică, ci că ar fi fost chiar mai bogat dacă stătea departe de funcții.

„Cred că, dacă nu intram în politică, astăzi eram printre cei mai bogați 3 oameni din România. Nu-mi pare rău că am intrat în politică. Am învățat multe lucruri pe care nu le puteam învăța doar din business.(...) Faci politică și, indirect, poți să faci niște business-uri separate. Se numește că ai făcut bani în politică? Eu fac bani și când dorm! Când dorm, oamenii muncesc pentru mine. Am oameni foarte mulți care mă respectă, care au încredere în mine. N-am făcut bani din politică! Am făcut bani și în perioada în care am fost politician. Când mi-am depus declarația de avere prima dată, la primul dosar, am fost chemat la partid și întrebat <<Ești nebun?! Tu spui că ai atâția bani?!>> Am depus declarația în prima zi ca primar și aveam mai mulți bani decât am scris în declarație, de frică să nu mă dea afară Ion Iliescu, care s-ar fi supărat”, a explicat Marian Vanghelie.