Ce tarif încasează Andreea Bălan pentru o oră de show complet! Câți bani trebuie să plătești pentru a o avea la nuntă

Andreea Bălan și Petrișor Ruge lucrează de mulți ani împreună și încântă publicul cu show-urile lor bine puse la punct. Cei doi merg la evenimente, dansează, susțin un program artistic complet, iar pentru toate serviciile lor încasează o sumă frumușică.

Andreea Bălan și Petrișor[Sursa foto: Instagram]

Ce tarif încasează Andreea Bălan

Ei bine, pentru un program artistic complex, cei doi au un tarif pe măsură. Așadar, pentru o oră de show, Andreea Bălan și Petrișor ar încasa suma de 1900 de euro, potrivit Cancan.ro. Conform cursului valutar la zi, asta înseamna aproximativ 9.375 lei pentru o oră de spectacol.

Andreea Bălan, despre schimbările din carieră

În ciuda pasiunii pentru muzică și dans, Andreea Bălan a dezvăluit că a trecut de etapa când punea pe primul loc cariera, acum timpul petrecut cu fetițele ei fiind o prioritate.

"Fetițele îmi ocupă tot timpul. Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele.",

a declarat Andreea Bălan, pentru Viva.

Andreea Bălan, declarații despre fetițele ei

"Au personalități extrem de diferite. Ella este foarte cuminte, este o prințesică, se îmbracă în rochițe, iar Clărița este foarte autoritară. Dacă nu e ca ea, e jale.

Clara seamănă ca personalitate cu mine, iar Ella seamănă fizic cu mine. Clara nu.", a mai adăugat Andreea.