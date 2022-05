Ce taxe ar trebui modificate ca bugetul să facă față măsurilor luate de guvern? Aurelian Dochia, economist: „Trebuie să fim conștienți că trecem printr-o perioadă grea” | EXCLUSIV

In articol:

Luni, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că susține introducere impozitării progresive în noul Cod Fiscal și că liderii coaliției de guvernare pregătesc mai multe măsuri fiscale pe care le vor prezenta până la 1 iunie. În replică, președintele Senatului, Florin Cîțu, s-a declarat împotriva redimensionării sistemului de taxare și a oricăror taxe noi, pentru că ar afecta bugetul pe anul viitor.

Aurelian Dochia, economist: „O majorare a impozitelor și taxelor mi se pare aproape inevitabilă.”

Coaliția de guvernare plănuiește modificarea Codului Fiscal și, conform celor spuse de Marcel Ciolacu, măsurile care se află pe masa coaliției de guvernare ar viza „redimensionarea și reașezarea impozitelor”, pentru o mai bună colectare la buget, și nu taxe și impozite mai mari. De asemenea, președintele PSD își dorește impozitarea progresivă cu „deductibilitățile necesare”. Nu toată lumea pare, însă, a fi de acord în privința strategiei fiscale pentru perioada următoare.

Președintele Senatului, Florin Cîțu, membru PNL, este împotriva redimensionării sistemului de taxare, dar că biroul executiv al partidului va decide, până la urmă, dacă va susține propunerile care sunt pe masă.

Guvernul Ciucă a promis, odată cu instalarea la finalul anului trecut, că nu va majora taxele și impozitele în 2022. Având în vedere că previziunile cele mai pesimiste legate de evoluția economiei României anul acesta au fost revizuite din cauza condițiilor și mai vitrege, o majorare este, în viziunea lui Aurelian Dochia, o necesitate.

„Modificarea Codului Fiscal trebuie făcută și o majorare a impozitelor și taxelor mi se pare aproape inevitabilă. În primul rând pentru că am început să avem o cronicizare a deficitelor bugetare excesive. Noi am avut creșteri ale deficitelor bugetare chiar în cele mai bune perioade ale economiei, cu creștere economică înaltă. Când lucrurile au mers mai prost în perioada pandemiei, bineînțeles că am ajuns la deficit bugetar de peste 9-10% din PIB. Bineînțeles că ne împrumutăm tot mai greu, deci constrângeri vor exista, și necesitatea de a corecta acest deficit în creștere este din ce în ce mai imperioasă. În plus, față de celelalte țări europene, noi avem cele mai scăzute venituri fiscale, 26% din PIB, în timp ce, în media europeană, este 36%. Chiar țările din jurul nostru, Polonia, Cehia și Bulgaria au cel puțin 30%”, a explicat Aurelian Dochia în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: De ce e bine să ții un tub de pastă de dinți fără capac pe un raft din frigider: trucul care îți salvează frigiderul- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: „Trece” inflația doar cu ceai? Adrian Negrescu, analist economic, despre ironiile lui Klaus Iohannis și Mugur Isărescu: „Se încadrează în gala de faimă a politicienilor care spun lucruri trăsnite!”| EXCLUSIV

Aurelian Dochia: „Cel mai important prim pas pentru corectarea acestor anomalii din România ar trebui să fie creșterea gradului de colectare.”

Potrivit unui raport întocmit de Comisia Europeană, țările din Uniunea Europeană au avut, în 2019, un deficit globale de încasare a TVA de 134 de miliarde de euro. România a fost „campioană” la acest capitol, cu o pierdere de 34,9% din veniturile din TVA, urmată la mare distanță de Grecia (25,8%) și Lituania (23,5%). Aurelian Dochia consideră că îmbunătățirea colectării din TVA este crucială pentru a reforma sistemul fiscal din țara noastră.

„Cel mai important prim pas pentru corectarea acestor anomalii din România ar trebui să fie creșterea gradului de colectare. La TVA, gradul de colectare este, iarăși, cel mai scăzut din Europa. Discutăm de atâția ani de introducerea facturii electronice, de introducerea casei electronice de marcat și nu s-a făcut nimic cu rezultate reale. Al doilea pas este corectare tuturor excepțiilor și facilităților care au fost introduse de-a lungul timpului. Aproape săptămână de săptămână vine cineva în Parlament cu o propunere pentru o nouă categorie de salariați care ar trebuie exceptată de la impozite și taxe. ITiștii sunt un exemplu și ei, până la urmă, sunt printre cei care câștigă cel mai bine în economie. Unde e echitatea dacă cel care lucrează într-un sector greu, în spital, să spunem, și are o groază de pacienți cu risc de îmbolnăvire, trebuie să-și plătească impozitele”, a precizat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Legea offshore, pe masa deputaților. Vom avea primele gaze naturale din Marea Neagră până la finalul anului?| EXCLUSIV

Aurelian Dochia: „La noi 90% din cheltuieli sunt cu salarii, pensii și ajutoare sociale, deci n-ai de la cine să tai.”

Aurelian Dochia, fost consultant al Băncii Mondiale [Sursa foto: Captură YouTube]

Perspectiva intrării într-o recesiune la final de an rămâne una cât se poate de reală pentru economiile mari ale lumii și, deci, și pentru România. Într-un an în care guvernul a promis plafonarea prețurilor la utilități, mai multe măsuri sociale prin programul „Sprijin pentru România”, mărirea pensiilor și alte investiții-cheie, bugetul pare deja depășit înainte de rectificarea care urmează să fie făcută în vară. Dacă nu se va putea îmbunătăți simțitor colectarea din taxe și impozite, atunci eficientizarea cheltuielilor va fi cu atât mai importantă.

„ Trebuie să fim conștienți că trecem printr-o perioadă grea și nu numai noi. Peste tot în lume sunt evenimente care nu sunt sub controlul nostru și trebuie să dovedim flexibilitate, ca să ne adaptăm. În materie bugetară, înseamnă să fii flexibil în materie de cheltuieli, să tai drastic cheltuielile, ori la noi 90% din cheltuieli sunt cu salarii, pensii și ajutoare sociale, deci n-ai de la cine să tai. La noi s-a renunțat mereu la investiții, iar asta are dezavantajele ei pe termen lung. Bugetul pe anul acesta a fost construit pe o creștere economică de peste 4% în 2022. Prognozele sunt deja undeva sub 3%. Comisia Europeană a spus luni 2,6% pentru România, deci este aproape jumătate din cât fusese prognozat, ceea ce ne spune că veniturile bugetare vor fi mult mai mici decât cele prognozate. Cum poți să menții deficitul, să menții cheltuielile și să ai venituri la jumătate? E imposibil! Eu cred că trebuie discutată și o majorare a taxelor și impozitelor în România. De ce, de exemplu, impozitele pe dividende și câștigurile de la bursă sunt de 5%? E același principiu…ori toți suntem egali în țara asta, ori unii sunt privilegiați, și nu văd de ce ar fi privilegiați cei cu venituri din dividende sau din tranzacții bursiere, pentru că sunt o categorie cu venituri, în general, mari”, a adăugat Aurelian Dochia.