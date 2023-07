Ce tratamente de înfrumusețare își face Elena Merișoreanu? Artista este foarte dichisită la 76 de ani: “Am scăpat de sprâncenele albastre” | EXCLUSIV

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai efervescente prezențe ale showbiz-ului românesc. Sinceră și naturală, cu fiecare apariție a sa, artista nu a făcut decât să devină și mai plăcută de publicului larg.

Elena Merișoreanu, secretul unui fizic de invidiat la 76 de ani

Elena Merișoreau ține foarte mult să fie cochetă. Nimeni nu i-ar da 76 de ani, iar artista nu stă cu mâinile în sân. Într-un intervu exclusiv, Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit secretul ei, la braț cu cea care o ajută să se menține în formă maximă.

"Vreau să spun că Ștefania mi-a făcut tatuajul cosmetic, mi-a făcut buzele, sprâncenele, în sfârșit scap de culoarea albastră. Mă fac după vârsta mea, nu pot să mă duc să mă îmbrac ca tinerii că dau pe afară. Mă îmbrac după vârstă, cum arăt. Sunt la cură de slăbire și chiar am slăbit, că văd la ce pun pe mine.", a declarat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu, adevărul despre problemele de sănătate ale lui Jador

Vestea că Jador ar urma să își încheie cariera din pricina problemelor se sănătate a adus un val de îngrijorare în rândul fanilor, dar și al colegilor de breaslă. Dincolo de urările pline de de dragoste, artistul a primit și mesaje de hate, iar unii dintre internauți au fost de părere că ar fi vorba despre o strategie.

Aceste speculații au ajuns și la urechile Elenei Merișoreanu, interpreta de muzică populară fiind o bună prietenă a lui Jador. Artista îi poartă un respect deosebit și chiar a vorbit cu el, la scurt timp după ce a aflat care sunt problemele cu care se confruntă.

"Am și vorbit la telefon cu el. El are probleme, a refuzat multe evenimente, dar și le onorează, pentru că acum medicina a evoluat, eu cred că va merge spre bine. El este foarte speriat, dar are o iubită care sper să îi facă viața frumoasă și să se lepede de gândurile alea rele pe care le are el, că nu mai cântă, că nu mai vrea să cânte, dar eu sunt convinsă că el e prea tânăr, talentat și iubit foarte mult, așa că să dea Dumnezeu să se facă bine și cât mai curând să vină în mijlocul celor care îl iubesc." , a precizat Elena Merișoreanu, la WOWnews.

