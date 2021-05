Ce trebuie sa stii inainte sa te angajezi ca model de videochat?

Multe fete aleg o astfel de cariera din dorinta de a se sustine singure si de a reusi in viata prin fortele proprii. In ultimii ani, au aparut o multime de studiouri care fac angajari videochat, oferind astfel tinerelor domnisoare sansa de obtine independenta financiara mult visata. Dincolo de posibilitatea angajarii ca model, fetele tinere si ambitioase pot obtine si un post de trainer in cadrul unui studio de videochat.

Responsabilitatile unui astfel de job sunt legate, in primul rand, de consilierea si sustinerea modelelor pentru a reusi in cariera profesionala. De asemenea, un trainer ofera suport fetelor aflate la prima experienta, pentru a dobandi incredere in fortele proprii si pentru a se relaxa in fata camerei.

Inainte de a alege o cariera ca model de videochat, este necesar ca fetele interesate sa se informeze cu privire la criteriile de selectie si la beneficiile de care vor avea parte. Iata care sunt acestea!

Criteriile de selectie pentru un model de videochat

Desi poate parea ca pentru astfel de angajari nu exista criterii de selectie, in realitate lucrurile stau putin diferit. Este adevarat ca niciun studio nu cauta modele cu dimensiunile 90-60-90, frumusetea fiind in ochii privitorilor. Cu toate acestea, fetele care vin la interviuri pentru angajari in acest domeniu trebuie sa aiba:

varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani;

cunostinte de limba engleza, cel putin la nivel mediu, pentru a putea sustine o conversatie;

un aspect fizic placut si o atentie intreptata spre ingiena corporala;

o personalitate placuta, o fire vesela si sociabila, astfel incat sa poata intretine fara probleme un dialog cu persoane necunoscute;

o ambitie de fier, astfel incat sa reuseasca tot ce isi propun;

o atitudine degajata in fata camerei foto-video.

Beneficiile unui job intr-un studio de videochat

Fetele care se gandesc la posibilitatea unui job ca model de videochat trebuie sa stie ca vor avea parte de o multime de beneficii. Cu alte cuvinte, daca dau dovada de seriozitate si profesionalism, viata li se va schimba in mod radical.

Program de lucru flexibil

In primul rand, fetele vor avea parte de un program de lucru flexibil, astfel incat sa acomodeze atat viata personala, cat si viata profesionala. Sunt foarte multe tinere inscrise la facultati care se bucura din plin de avantajele acestui job flexibil care le permite si frecventarea cursurilor.

Venituri de mii de dolari

Veniturile castigate sunt peste medie, incadrandu-se intre 1000 si 5000 de dolari pe luna, ceea ce le ofera fetelor o stabilitate financiara. In functie de performante, se vor mai acorda de-a lungul timpului si bonusuri substantiale. Multe dintre fetele angajate ca modele de videochat au reusit fie sa isi ia masina mult visata, fie sa se mute intr-o casa noua. Astfel de realizari sunt posibile si pot fi atinse prin munca, dedicare si perseverenta.

Mediu de lucru placut

Mediul de lucru este unul cat se poate de placut, ceea ce reprezinta un punct in plus. Colegele de munca se pot transforma in adevarate prietene, aceste relatii fiind pe viata. De regula, angajatele cu experienta ajung sa imparta din cunostintele lor cu fetele incepatoare, pentru a le oferi un plus de incredere.

Locatii de lux

Locatiile in care se desfasoara activitatea sunt cu adevarat exceptionale, fiindca se pune mare pret nu doar pe zona, ci si pe designul interior. Studiourile sunt amplasate in puncte cheie ale orasului, astfel incat sa se ajunga cu lejeritate de oriunde. Incaperile sunt decorate cu mult bun gust, iar obiectele folosite sunt de inalta calitate, pentru a oferi o atmosfera placuta si relaxanta intregii echipe.

Confidentialitate asigurata

Una dintre cele mai mari temeri ale unei fete care isi doreste sa se angajeze ca model videochat este legata de confidentialitate. Pentru studiourile serioase, acest aspect este foarte important, motiv pentru care o echipa profesionista de IT se ocupa in permanenta de blocarea accesului persoanelor din Romania pe site-urile respective. Nu exista nici cea mai mica sansa ca un cunoscut sa aiba acces, astfel ca fetele pot lucra in liniste, dar, mai ales, in siguranta.