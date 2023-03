Ce urmează să se întâmple cu Alina Eriko, după imaginile șocante apărute pe internet! Familia a luat decizia în urmă cu puțin timp: „Va fi internată”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Alina Eriko a distribuit în mediul online un videoclip care i-a îngrijorat foarte mult pe cei care o cunosc încă din zilele ei de glorie pe cea supranumită „Pantera neagră”. Dacă în urmă cu câțiva ani bruneta avea un corp demn de invidiat și un chip perfect și se bucura de un foarte mare succes, acum lucrurile stau cu totul altfel.

În imaginile postate pe TikTok tânăra apărea neîngrijită, fără dinții de sus și cu un comportament de-a dreptul bizar.

Pe rețelele de socializare au început să circule o mulțime de imagini și informații despre starea ei, iar internauții i-au criticat dur familia, despre care au spus că au lăsat-o să ajungă într-o astfel de situație jalnică, fără a se implica în vreun fel. Iată că la scurt timp după ce au fost puși la zid, apropiații ei au pus piciorul în prag.

Alina Eriko va fi internată într-un centru de dezintoxicare

Nu a durat foarte mult timp până ce imaginile postate de aceasta să devină virale și să fie văzute de mii de oameni. Cum cei care o cunosc pe brunetă nu au putut sta cu mâinile în sân, i-au acuzat familia că nu o ajută în niciun fel. Recent, verișorul acesteia a făcut câteva declarații cu privire la ceea ce urmează să se întâmple cu Alina Eriko.

Bărbatul a susținut că acuzațiile aduse de oameni complet nefondate și nu au niciun sâmbure de adevăr, deoarece ei au vrut de nenumărate ori să o ajute pe aceasta însă, de fiecare dată, au fost refuzați. Decizia luată de cei din familia ei este ca ”Pantera neagră” să fie adusă cât mai urgent în țară pentru a fi mai apoi internată într-un centru de dezintoxicare.

Verișorul brunetei i-a îndemnat pe toți cei care o admiră să îi fie alături în toată perioada grea ce va urma.

„Ne-am mobilizat toată familia inclusiv niște prieteni și vom rezolva problema. Va fi adusă în România și va fi internată într-un centru de dezintoxicare. S-au făcut niște postări pe TikTok doar de dragul urmăritorilor și a se face bătaie de joc. Orice familie are probleme, nicio familie nu este perfectă. Toți ne judecă și spun că nu am făcut nimic și nu am intervenit la timp pentru a o ajuta, dar ea în tot acest timp a refuzat orice fel de ajutor. Acum am convins-o și ne rugăm bunului Dumnezeu să reușim, ea trebuie susținută moral și să fim alături de ea nu doar noi familia și prietenii, cât și celelalte persoane care o cunosc de când era bine, o vorbă frumoasă și să o susținem pentru ea și pentru mama ei, cât și pentru copiii ei.”, a spus vărul Alinei Eriko, în exclusivitate pentru SpyNews.ro.

Postarea Alinei Eriko [Sursa foto: TikTok]