Ce urmează să se întâmple în procesul dintre Bianca Comănici și Nelson Mondialu?! Veștile astea nu au descurajat-o deloc: „Vreau să fie dreptate”

Încă de pe vremea când s-a făcut remarcată în emisiunea ”Puterea Dragostei”, Bianca Comănici a început să ducă o adevărată luptă cu Nelson Mondialu.

Cei doi s-au răfuit în spațiul public mult timp, până când bruneta a ajuns să ceară autorităților să îi facă dreptate.

Ce urmează să se întâmple în procesul dintre Bianca Comănici și Nelson Mondialu [Sursa foto: Instagram ]

Bianca Comănici își continuă lupta cu Nelson Mondialu

Astfel că, sunt ani la rând de când ea și Nelson se tot judecă prin tribunale, fiecare dorind ca judecătorii să aprecieze partea sa de adevăr.

Iar Bianca nu se lasă, chiar dacă acum a întâmpinat unele probleme în proces.

Conform ultimelor sale dezvăluiri făcute pe acest subiect, se pare că la ultimul termen de judecată, vedeta WOWnews a ieșit pe minus.

Dar chiar și așa, tânăra spune că nu vrea să se lase ori să renunțe la proces, căci, în continuare, își dorește ca Nelson Mondialu să îi plătească daune morale pentru denigrarea publică la care a supus-o, act pe care, subliniază ea, l-ar face chiar și în zilele actuale.

Concret, Bianca Comănici spune că vrea să câștige procesul împotriva lui Nelson, făcându-se astfel dreptate, menționează ea, catalogându-se drept o victimă în acest caz.

Căci declară că, în timp ce ea s-a ținut departe de scandaluri și de familia lui Nelson, acesta continuă să îi facă rău. Concluzionând ea că doar în modul acesta, vorbind-o de rău urât, Nelson Mondialu își câștigă bani din online, acolo unde lumea l-ar privi doar că să afle ce mai știe el sau ce mai spune despre viața ei.

„Știți foarte bine prin ce am trecut, dacă ați urmărit cazul online cu acel individ cu care am avut proces. Nu s-a terminat încă, dar pe 28 mai acum s-a afișat, am vorbit și cu avocata mea, rămâne ce am cerut pe data de 3 noiembrie, doar că s-a scăzut suma. Nu e nicio problemă, îmi doresc să se încheie și această persoană să nu mai vorbească în niciun fel despre mine. Eu mi-am văzut de treaba mea, este cazul ca și el să-și vadă de treaba lui, iar dacă nu vrea, mergem în continuare cu procesul, începem și alt proces, nu mă deranjează. Vreau să fie dreptate, eu nu am greșit nimănui, nu m-am băgat în familia nimănui, să-și vadă de treaba lui că au trecut atâția ani și în continuare vorbește despre mine, sunt sursa lui principală de venit, poate că din altceva nu are ce să trăiască, dar să nu uite că avem și noi o lege în România”, a declarat Bianca Comănici în cadrul vlogului.