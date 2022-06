Ce vârstă are Elena Udrea. Iată unde a copilărit și ce studii are fosta politiciană

In articol:

Ce vârstă are Elena Udrea. Elena Udrea se numără printre cele mai cunoscute nume din politica românească. În prezent, ea are o relație cu Adrian Alexandrov cu care are o fetiță minunată, pe nume Eva Maria.

Ce vârstă are Elena Udrea

Iată ce vârstă are Elena Udrea, unde a copilărit și ce studii are fosta politiciană!

Ce vârstă are Elena Udrea. Elena Udrea s-a născut la data de 26 decembrie 1973, în Buzău. În prezent, Elena Udrea are vârsta de 49 de ani. Tatăl său a fost șofer, iar mama ei a lucrat ca taxatoare la o societate de transport public local. Până la vârsta de 5 ani, Elena Gabriela Udrea a locuit împreună cu părinții săi în localitatea Pietrosu, din județul Buzău.

„Îmi amintesc de copilăria mea cu și mai mult drag. Mereu am spus că aș retrăi copilăria, indiferent cât de greu a fost, câte lipsuri erau… Era de neconceput atunci să ai ciocolată. Asta se întâmpla de sărbători. Sucuri nici nu vedeai, nici nu găseai, nici nu auzisem de foarte multe astfel de lucruri care acum par normale pentru unii copii, nu pentru toți, în continuare. Chiar și așa, mereu am spus că aș retrăi copilăria, așa cum a fost ea, cu tot dragul, pentru că a fost frumos. Amintirile sunt frumoase.”, povestea Elena Udrea despre copilăria sa, potrivit stiridinlume.ro.

Iată ce vârstă are Elena Udrea, unde a copilărit și ce studii are fosta politiciană! [Sursa foto: Facebook]

Ce studii are Elena Udrea

Elena Udrea a făcut clasele I-VIII la Școala nr. 16. Mai apoi, Elena a absolvit cursurile Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, profil filologie.

După 1992, a început studiile la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Capitală, până în 1996, când a obținut diploma de licență.

În 2005, Elena Udrea a decis să reînceapă studiile și s-a înscris la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, unde a urmat o serie de cursuri în domeniul apărării și securității naționale, obținând un Masterat în Securitate și Apărare Națională.

Ce diferență de vârstă există între Elena Udrea și iubitul ei

Deși gura lumii a spus că relația lor nu va rezista din cauza diferenței de vârstă, Udrea și partenerul său sunt împreună de peste cinci ani și au o fetiță pe nume Eva Maria, care seamănă leit cu părinții ei.

Diferența de vârstă dintre Elena Udrea și iubitul ei este de 13 ani. Udrea, născută pe 26 decembrie 1973, are 48 de ani, iar Adrian Alexandrov, născut pe 5 februarie 1987, are 35 de ani.

Vârsta nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor, dovada cea mai mare fiind minunata fetiță pe care o au împreună.

În urmă cu ceva timp, Adrian declara că vârsta reprezintă un impediment pentru cei care aleg să-si trăiască viața după părerile celor din jur.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora”, susținea, mai demult, Adrian Alexandrov.