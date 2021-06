Irina si Razvan Fodor [Sursa foto: Instagram] 13:59, iun 29, 2021 Autor: Elena Popescu

Ce vârstă are Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Între cei doi există o diferență de 13 ani.

Cei doi s-au căsătorit în 2010, după o relație de 3 ani.

Irina Fodor și soțul său, Răzvan Fodor, sunt căsătoriți din anul 2010. Cei doi au făcut pasul cel mare după o relație de 3 ani.

Irina și Răzvan s-au cunoscut atunci când Irina Fodor era studentă la Facultatea de Jurnalism și făcea hosting și figurație specială în Buftea. Astfel, artistul a remarcat-o pe platourile de filmare și s-a îndrăgostit de ea.

Între Irina Fodor și soțul său este o diferență de 13 ani. Frumoasa prezentatoare TV are 33 de ani, iar Răzvan Fodor a împlinit recent 46 de ani.

Răzvan Fodor și Irina Fodor au avut parte de o cununie civilă mai neconvențională. Răzvan Fodor a ales să poarte la starea civilă o pereche de bermude și o cămașă, în timp ce Irina a optat pentru o rochie lejera de vară.

“Eu am ales să mă căsătoresc îmbrăcat cât mai lejer, în bermude și cămașa, Irina s-a gândit ceva mai mult dar a făcut alegerea cea mai bună. A fost cea mai frumoasă femeie care se afla acolo, la starea civilă, în rochița ei pastelata și diafană”, spunea Răzvan la acea vreme.

Irina și Răzvan Fodor au împreună o fetiță

Irina Fodor a născut-o pe fiica sa și a lui Răzvan Fodor pe când avea 22 de ani. În urma acelui moment, frumoasa prezentatoare s-a confruntat cu anumite probleme de memorie, după cu relatează bzi.ro.

”Pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut. (…) Păi ferească Dumnezeu să ascund eu ceva. Într-o vară, am ascuns prin casă o cutie cu jeleuri. Le feream de asta mică, le primise cadou şi nu voiam să le pape pe toate odată. Le-am mai găsit de Crăciun. Toată familia s-a bucurat. Al meu, săracul, şi-a luat nevastă mai tânără că s-a gândit ca măcar unul dintre noi să îşi aducă aminte când trebuie să ne luăm pastilele. Ţeapă! Cel mai mişto mi se rupe filmul când spui cuvintele magice: «Te rog să nu uiţi să…»”, spunea Irina Fodor, pe blogul său.

Irina Fodor, noua prezentatoare de la Asia Express 2021

Irina Fodor este noua prezentatoare de la Asia Express 2021, după ce Gina Pistol a devenit mămică. Totodată, Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina şi la show-ul culinar, Chefi la cuţite.

„Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuțite” va urma atât de repede un alt proiect.

Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea îmi e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii. Am plecat năucă după discuția asta, cu promisiunea că a doua zi dau un răspuns ferm. În mașină, în prima intersecție, mi-au dat lacrimile. Nici nu știu de ce: de bucurie că mi se întâmplă mie sau de tristețe că plec două luni departe de copil, de soț și de toată familia.

Recunosc, îmi e teamă de necunoscut, de amploarea competiției, de provocările care ne așteaptă acolo, dar, pe de altă parte, când auzi povești de la foști concurenți- iar eu am unul chiar în casă, îți dorești să faci și tu parte din experiența asta care îi marchează pe toți cei care au trăit-o.", a mărturisit Irina Fodor pentru a1.ro.