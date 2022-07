Ce vârstă are și cum arată Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici

In articol:

Ce vărstă are Lorena Buhnici. George Buhnici a atras atenția tuturor după ce a făcut o serie de declarații ieșite din comun, în cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show. Buhnici a ieșit în evidență după ce a declarat că dorește să vadă pe plajă femei fără vergeturi și că acestea ar trebui să investească mai mult

Ce declarații șocante a făcut George Buhnici

în sală. De asemenea, specialistul în tehnologie a afirmat că soția sa, Lorena Buhnici, arată ca o minoră. Iată mai multe detalii despre afirmațiile sale!

Ce vărstă are Lorena Buhnici. George Buhnici a stârnit un val de critici după ce a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, că femeile ar trebui să investească mai mult în sală, înainte de a se afișa pe plajă cu vergeturi. Jurnalistul a uimit pe toată lumea când a adăugat că se consideră norocos pentru că soția lui arată ca o minoră.

Citeste si: George Buhnici, prima reacție după ce a jignit femeile cu vergeturi! Cum se apără vloggerul: „Obezitatea este o problemă națională”

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. De ce? Dacă vrei să vii la mare să îmi arăți piele, și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul”, a declarat George Buhnici pentru emisiunea „Xtra Night Show”.

Citeste si: Împăcarea anului în showbiz-ul românesc! Cei doi și-au mai dat o șansă la doi ani de la divorț- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ce vârstă are și cum arată Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici [Sursa foto: Facebook]

Câți ani are și cum arată Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici

Ce vărstă are Lorena Buhnici. Deși soțul său a asemănat-o cu o minoră, Lorena Buhnici are 40 de ani, urmând sa împlinească 41 în luna decembrie a acestui an. Soția lui George Buhnici este o prezență activă pe rețelele de socializare, în special pe Youtube, platformă unde a reușit să strângă peste 60.000 de abonați.

Citeste si: Lorena Buhnici și-a întrecut soțul la misoginie. Ce-a putut să spună despre o femeie mai plinuță, în costum de baie: "Această balenuță rusească"

Lorena Buhnici s-a născut în Ploiești și a absolvit SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, cu specializarea Marketing Politic și a început să lucreze încă de la vârsta de 18 ani.

În cadrul unui interviu Xtra Night Show, George Buhnici a declarat despre soția sa că se consideră norocos pentru că femeia ar arăta ca o minoră.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici.